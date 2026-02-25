Хакан Сюнал: “Цель - воспитать игрока на 10 миллионов евро” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Хакан Сюнал – директор футбольной академии "Сумгайыта". Он начал свою тренерскую карьеру в 20 лет и работал в немецком “Айнтрахте” с детьми и подростками разных возрастов – от U11 до U19. За эти годы Сюнал принял участие в подготовке ряда футболистов, которые сегодня выступают в Бундеслиге. Среди них – Тим Лемперле, Дженк Тосун и многие другие.

В интервью İdman.Biz Хакан Сюнал рассказал о своей работе в "Айнтрахте" и "Сумгайыте", о секретах успеха немецкого футбола, а также о том, чему азербайджанская футбольная система может научиться у европейской.

– Почему вы решили приехать в Азербайджан из Германии?

– В Германии я работал тренером и координатором. Здесь же мне предложили должность директора академии. Для меня это возможность развиваться, реализовать все свои идеи и использовать накопленный опыт. Увидев инфраструктуру и потенциал клуба, я понял, что здесь можно создать что-то большое. В Германии футбол уже оптимизирован, а здесь есть возможность строить.

Уже более 40 футболистов академии за последние семь лет дошли до основной команды. Это сильно мотивирует. Моя задача – развивать молодых игроков для азербайджанского футбола, чтобы они были готовы выступать в европейских профессиональных клубах. Это большая и долгосрочная работа.

– Какие цели вы поставили перед собой, когда только пришли в академию?

– Первое – создание структуры академии. Этого не хватало. Мы выстроили систему и сформировали стиль игры, то есть философию клуба: как мы хотим играть и как развиваем игрока. В 2019 году эта работа была подтверждена и проконтролирована программой развития FIFA. Мы получили рекомендации и сейчас следуем им.

В академии около 300 игроков, но это пирамида: максимум 10 из них в перспективе могут стать профессионалами. Поэтому очень важно вовремя найти и индивидуально заниматься этими футболистами.

– В чем главное различие в подходе к подготовке юных футболистов между Германией и Азербайджаном?

– В Германии работают с детьми уже с шести лет. А когда я приехал в Азербайджан в 2019 году, мы начинали с U10. Соревнования для детей тоже стартуют с шести лет, но без классических таблиц. Они играют в формате Funino – три на три. Это похоже на футбольный фестиваль: дети, родители, короткие матчи по 12 минут, постоянная смена команд. Все ради удовольствия.

Еще одно отличие – зимой в Германии все клубы участвуют в футзальных турнирах: четыре на четыре, с бортами, мяч не выходит из игры. Это касается всех возрастов и очень полезно для индивидуального развития игроков.

Когда я только начал работу тренером в Германии, ситуация там не сильно отличалась от Азербайджана. После 2000 года они начали системно развивать академии. Профессиональные клубы обязаны соответствовать определенным требованиям, проходят оценку и получают звезды. Подобная система начала внедряться в Азербайджане только недавно.

Самое важное – это тренеры. Нужно обучать их, потому что без хороших специалистов невозможно воспитать качественных игроков. Мы занимаемся здесь и этим направлением, например, проводим онлайн-семинары, каждую неделю организуем встречи с тренерами.

– Много ли талантливых детей в Азербайджане?

– Талант есть везде. Но это не все. Большую роль играет социальная среда и окружение игрока. Академии часто стремятся занять первое место и выиграть медали, но это не должно быть основной целью. Главное – подготовка игроков для профессионального футбола. Многие таланты теряются именно из-за неправильных приоритетов. Важно давать юным футболистам игровое время, чтобы они могли проявить себя.

Я считаю, что мы движемся в правильную сторону. В будущем надеюсь, что сможем воспитать игрока, рыночная стоимость которого достигнет 10 миллионов евро.

– Вы отбираете детей только в Сумгайыте или ездите также по регионам?

– Мы не ищем лучших игроков по всей стране, потому что у нас пока нет условий для проживания детей из регионов. Сумгайыт большой город и здесь достаточно талантливых игроков. В первую очередь мы сосредоточены именно на них.

Ищем игроков в более раннем возрасте и затем целенаправленно работаем с ними. Некоторые клубы действуют иначе – они собирают всех талантливых игроков со всей страны и ежегодно меняют состав, если находят кого-то лучше. Это не наш путь. Мы развиваем тех, кто уже есть в академии. При этом два раза в год проводим официальные просмотры. Иногда на такие отборы приезжает более 1000 игроков со всего Азербайджана. Футболистов не из Сумгайыта отмечаем на будущее. Надеюсь, что сможем когда-то построить большую базу для академии, где спортсмены смогут жить. И тогда будем активнее работать с талантами со всего Азербайджана.

– Как вы думаете, кто-то из нынешних воспитанников академии уже готов к европейскому футболу?

– На данный момент – нет. Потому что они находятся в переходном возрасте: между академией и профессиональной командой. Но если развитие будет продолжаться так, как сейчас, думаю, что один-два футболиста смогут выступать в европейских клубах.

Но важно понимать: эти игроки получили подготовку в первые 1-5 лет моей работы здесь. Но наша программа постоянно развивается. Поэтому, например, спортсмены 2012 года рождения получают уже гораздо больше – они будут сильнее нынешнего поколения.

– Кто играет ключевую роль в процессе перехода игрока из академии в основную команду: тренер академии или основной команды?

– Здесь мы вновь возвращаемся к различиям между Германией и Азербайджаном. В Европе в первой команде обычно есть отдельный тренер, отвечающий именно за переход игроков из академии. Тренерский штаб там не ограничивается 3-4 людьми: есть главный тренер, ассистенты, тренер вратарей, аналитики и другие специалисты. Среди них есть и тренер по адаптации, который работает с несколькими молодыми игроками: следит за их тренировками, игровой практикой, индивидуальным развитием.

Здесь такой системы пока не хватает. Молодой игрок приходит из академии в основную команду – и, образно говоря, прыгает в океан. Он должен плыть, но никто не объясняет ему, в каком направлении. Надеюсь, что в "Сумгайыте" это будет выстроено лучше. У нас уже есть бывшие игроки клуба в тренерском штабе основной команды. Например, Вургун [Гусейнов] – бывший капитан "Сумгайыта" – работает с молодыми футболистами. Это пока не на том уровне, как в Германии, но это важно для игроков в переходный период.

Наша задача – сопровождать их 1-2-3 года, вести за руку. Это не означает, что они обязательно должны оставаться в клубе. Мы также можем отдавать их в аренду, но при этом всегда быть с ними на связи и контролировать их развитие.

– Вернемся к началу вашей тренерской карьеры. Вы работали в "Айнтрахте". Насколько сложно построить такую карьеру в Германии?

– Когда я работал в "Айнтрахте", это был еще не тот клуб, каким вы знаете его сегодня. В начале 2000-х он находился на стадии развития. Мы играли во второй Бундеслиге, выходили в первую, снова вылетали.

Тогда клуб начал перестраивать инфраструктуру академии: строить новые поля, здания, развивать базу. Затем начали увеличивать штат сотрудников, привлекать специалистов по физподготовке, физиотерапевтов, аналитиков, выстраивать систему совмещения школы и футбола. Со временем "Айнтрахт" очень сильно вырос и стал одним из известных и стабильных клубов Германии. Работая там, я получил не только опыт немецкого футбола. Мы играли и участвовали в турнирах в разных странах Европы, где я обменивался знаниями с тренерами из других клубов.

Например, Сержа Гнабри можно было выделить уже в 13 лет. Сегодня он игрок сборной Германии. Очень важно уметь распознавать такие качества в раннем возрасте и наблюдать путь игрока до профессионального уровня. Это долгий процесс. Я уже 25 лет в футболе, и использую опыт, полученный в Европе, здесь. Не копируя напрямую, а адаптируя лучшие идеи из разных стран под реалии Азербайджана.

– Напоследок, не могу не спросить: за кого вы болели в матче “Карабах” – “Айнтрахт”?

– В тот день я сказал своим друзьям: сегодня я не проигрываю. Сегодня я в любом случае – победитель. Если честно, я так и думал, что "Карабах" победит. На тот момент ситуация в "Айнтрахте" была не лучшей: смена тренера, команда пропускала по три гола почти в каждом матче. Они были не на том уровне, что раньше.

Рад, что матч закончился именно так. Если поеду в Германию, могу уверенно сказать: азербайджанский футбол находится на уровне "Айнтрахта". Это была действительно большая победа для "Карабаха". И дело не только в одном матче. "Карабах" обыгрывал и другие сильные европейские клубы, демонстрируя качество азербайджанского футбола. И очень важно, что команду тренирует азербайджанский специалист.

Уровень тренеров может быть очень высоким, если они постоянно работают над собой. Посмотрите на Гурбанова: он уже более 15 лет в “Карабахе”. За эти годы он развивался вместе с клубом и дошел до нынешнего уровня. Это показывает, сколько времени и труда нужно, чтобы прийти к такому результату.

– Желаете такого же результата для "Сумгайыта"?

– Не просто желаю – я верю. Возможно, не сразу на уровне Лиги чемпионов. Но посмотрите, как "Карабах" умно шел: Лига Европы, Лига конференций. Наш клуб тоже имеет опыт участия в еврокубках. Мы играли в Лиге конференций два раза и один раз – в Лиге Европы. Возможно, воспитанники нашей академии однажды сыграют в Лиге Европы за "Сумгайыт". Это моя цель.