20 Февраля 2026
RU

Форвард "Ньюкасла" вошел в историю Лиги чемпионов в матче с "Карабахом"

Футбол
Новости
18 Февраля 2026 22:53
53
Форвард "Ньюкасла" вошел в историю Лиги чемпионов в матче с "Карабахом"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить четыре гола в первом тайме.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на OptaJoe, ранее подобное достижение покорялось только Луису Адриано в 2014 году в составе "Шахтера" в матче против БАТЭ.

Историческое событие произошло в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом", который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. К перерыву английский клуб ведет со счетом 5:0, а на счету Гордона уже четыре мяча.

Ответная встреча запланирована на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии
03:20
Мировой футбол

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года
Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО
02:15
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф ЛЕ
Получивший ножевые ранения футболист "Кяпаза" выписан из больницы
00:40
Азербайджанский футбол

Получивший ножевые ранения футболист "Кяпаза" выписан из больницы

24-летний игрок 3 февраля был госпитализирован в одну из больниц Гянджи с ножевыми ранениями
ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни
00:22
Мировой футбол

ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

В определенный момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой
"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги
19 Февраля 23:02
Мировой футбол

"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги

В 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей
Обнародована символическая команда недели ЛЧ
19 Февраля 22:26
Мировой футбол

Обнародована символическая команда недели ЛЧ

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе