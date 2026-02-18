Форвард "Ньюкасла" вошел в историю Лиги чемпионов в матче с "Карабахом"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить четыре гола в первом тайме.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на OptaJoe, ранее подобное достижение покорялось только Луису Адриано в 2014 году в составе "Шахтера" в матче против БАТЭ.

Историческое событие произошло в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом", который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. К перерыву английский клуб ведет со счетом 5:0, а на счету Гордона уже четыре мяча.

Ответная встреча запланирована на стадионе "Сент-Джеймс Парк".