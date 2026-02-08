ТВ-АФИША футбольных матчей на сегодня

İdman.Biz представляет список футбольных матчей, которые сегодня, 8 февраля, будут показаны в прямом эфире на телеканалах.
Премьер лига Азербайджана
16:00 "Сабах" – "Араз-Нахчыван" (CBC Sport)
18:30 "Сумгайыт" – "Зиря" (CBC Sport)
Турция, Суперлига
15:30 "Эюпспор" – "Башакшехир" (beIN Sport 2)
18:00 "Коньяспор" – "Гезтепе" (beIN Sport 2)
18:00 "Ризеспор" – "Галатасарай" (beIN Sport 1)
21:00 "Бешикташ" – "Аланьяспор" (beIN Sport 1)
Англия, Премьер лига
18:00 "Брайтон" – "Кристал Пэлас" (Setanta Sport, beIN Sport 3)
20:30 "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" (Setanta Sport, beIN Sport 3)
Испания, Ла Лига
17:00 "Алавес" – "Хетафе" (Setanta Sport)
19:15 "Атлетик" – "Леванте" (Setanta Sport, beIN Sport 2)
21:30 "Атлетико" – "Реал Бетис" (Setanta Sport)
23:59 "Валенсия" – "Реал Мадрид" (Idman TV, Setanta Sport, beIN Sport 2)
Италия, Серия A
15:30 "Болонья" – "Парма" (Setanta Sport)
18:00 "Лечче" – "Удинезе" (beIN Sport 3)
21:00 "Сассуоло" – "Интер" (beIN Sport 3)
23:45 "Ювентус" – "Лацио" (Setanta Sport)
Германия, Бундеслига
18:30 "Кельн" – "Лейпциг" (Setanta Sport +)
20:30 "Бавария" – "Хоффенхайм" (Setanta Sport +)
Франция, Лига 1
18:00 "Ницца" – "Монако" (beIN Sport 4)
20:15 "Осер" – "Париж" (beIN Sport MAX 2)
20:15 "Гавр" – "Страсбур" (beIN Sport 4)
20:15 "Анже" – "Тулуза" (beIN Sport 4)
23:45 "ПСЖ" – "Марсель" (Setanta Sport, beIN Sport 4)