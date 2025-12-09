9 Декабря 2025
Мисли Премьер-лига: “Араз-Нахчыван” встретится с “Кяпазом”

Футбол
Новости
9 Декабря 2025 09:33
Мисли Премьер-лига: “Араз-Нахчыван” встретится с “Кяпазом”

Сегодня в рамках XIV тура Премьер-лиги Misli состоятся очередные матчи.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертый игровой день тура "Араз-Нахчыван" выйдет на поле против “Кяпаза”.

Матч начнется в 17:00. Представитель Нахчывана занимает шестое место с 20 очками, а клуб из Гянджи располагается на 11-й позиции, имея в активе 6 очков.

Мисли Премьер-лига

II круг, XIV тур

9 декабря

17:00. "Араз-Нахчыван"-"Кяпаз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Мюслум Алиев, Рахиль Рамазанов, Ислам Мамедов

VAR: Эльчин Масиев

AVAR: Теймур Теймуров

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Liv Bona Dea Arena"

Отметим, что в предыдущих матчах тура “Шамахы” обыграл “Карван-Евлах” (3:0), “Сабах” победил “Нефтчи” (2:0). Встреча “Зиря” - “Карабах” завершилась вничью - 1:1. Матч “Габала” - “Туран Товуз” был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

İdman.Biz

