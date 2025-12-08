8 Декабря 2025
АФИША футбольных матчей на понедельник

8 Декабря 2025 12:45
İdman.Biz представляет расписание матчей и список телеканалов, которые покажут игры, запланированные на 8 декабря на футбольных аренах:

8 декабря (понедельник)

Вторая лига Азербайджана

14:00. "Шеки Сити" – "Араз Саатлы" (YouTube, Лига I/Лига II)
14:00. "Губа" – "Ханкенди" (YouTube, Лига I/Лига II)

Misli Премьер-лига

17:00. "Габала" – "Туран Товуз" (CBC Sport)
20:00. "Сабах" – "Нефтчи" (CBC Sport)

Суперлига Турции

21:00. "Бешикташ" – "Газиантеп" (beIN Sports 1)
21:00. "Аланьяспор" – "Антальяспор" (beIN Sports 2)

Серия А Италии

23:45. "Торино" – "Милан" (S Sport+)

Английская Премьер-лига

23:59. "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" (Idman TV)

İdman.Biz

