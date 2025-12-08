АФИША футбольных матчей на понедельник

İdman.Biz представляет расписание матчей и список телеканалов, которые покажут игры, запланированные на 8 декабря на футбольных аренах:
8 декабря (понедельник)
Вторая лига Азербайджана
14:00. "Шеки Сити" – "Араз Саатлы" (YouTube, Лига I/Лига II)
14:00. "Губа" – "Ханкенди" (YouTube, Лига I/Лига II)
Misli Премьер-лига
17:00. "Габала" – "Туран Товуз" (CBC Sport)
20:00. "Сабах" – "Нефтчи" (CBC Sport)
Суперлига Турции
21:00. "Бешикташ" – "Газиантеп" (beIN Sports 1)
21:00. "Аланьяспор" – "Антальяспор" (beIN Sports 2)
Серия А Италии
23:45. "Торино" – "Милан" (S Sport+)
Английская Премьер-лига
23:59. "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" (Idman TV)