4 Декабря 2025
19-летний вингер "Кельна" привлек внимание ведущих клубов

4 Декабря 2025 17:07
19-летний вингер "Кельна" привлек внимание ведущих клубов

19-летний вингер "Кельна" Саид Эль Мала, ставший одним из самых заметных открытий Бундеслиги, привлек внимание ведущих клубов Англии и Германии.

Как сообщает İdman.Biz, в текущем сезоне он забил пять голов и отдал три результативные передачи за 501 минуту в 12 матчах, демонстрируя уверенность в дриблинге и умение забивать в ключевые моменты, включая важный гол в концовке матча с "Вердером".

Игрок ростом 187 см, вызванный в сборную Германии, подписал контракт с "Кельном" до 2030 года после успешного сезона на правах аренды в "Виктории Кельн", где забил 13 голов. Эль Малу сравнивают с классическими вингерами за его технику, баланс и смелость на поле.

Футбольные эксперты отмечают его зрелость, несмотря на дебют в основном составе при Юлиане Нагельсманне, вызвавший обсуждения. Болельщики "Кельна" рассматривают Эль Малу как компенсацию за потерю Флориана Вирца, проданного в "Байер" и позже за 116,5 млн фунтов в "Ливерпуль". Ожидается, что летом клуб сможет заработать на трансфере игрока значительную сумму.

Футбольный аналитик Энди Брасселл считает, что "Манчестер Юнайтед" является логичным следующим шагом для развития молодого игрока: "Вы не думаете о "Манчестер Юнайтед" как о лучшем месте для развития молодых игроков. Но если смотреть, где он мог бы логично продолжить карьеру, то именно "Манчестер Юнайтед" - самый разумный вариант из возможных".

