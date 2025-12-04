4 Декабря 2025
RU

Венсан Абубакар Сергену Ялчине: "Мы сделали "Бешикташ" чемпионом, теперь пусть он попробует снова"

Футбол
Новости
4 Декабря 2025 14:42
8
Камерунский форвард Венсан Абубакар, продолжающий карьеру в азербайджанском клубе "Нефтчи", прокомментировал роль своего бывшего тренера Сергена Ялчина в чемпионском сезоне "Бешикташа" 2021 года.

Как сообщает İdman.Biz, отвечая на вопрос о дружбе с бывшими одноклубниками, Абубакар отметил: "Я все еще общаюсь с несколькими сотрудниками клуба и с моим бывшим партнером Валентином Росье. Честно говоря, я больше не слежу за "Бешикташем". Там у меня были отличные сезоны, уровень совсем другой, но давно не смотрю их матчи".

Говоря о днях в "Бешикташе" он сказал: "У клуба очень особенные болельщики. За время моего пребывания я оставил след, вписал свое имя в историю клуба и выиграл много трофеев".

На вопрос о доверии к Сергену Ялчину Абубакар дал резкий ответ: "В тот период, когда мы стали чемпионами, это сделали мы, футболисты. "Бешикташ" сделал чемпионом не Серген Ялчин, а команда игроков, которые боролись на поле. Тренер остается тренером, а нынешний состав включает гораздо более известных игроков, чем тогда. Так что пусть теперь он покажет, что сможет сделать нас чемпионами. Единственное ожидание - титул".

Эти слова Абубакара вновь подняли дискуссию о вкладе тренера и игроков в успехи "Бешикташа", подчеркивая уверенность форварда в силе команды на поле.

