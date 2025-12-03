Футболист "Карабаха" Кевин Медина вернулся к тренировкам — ВИДЕО

Футболист "Карабаха" Кевин Медина, получивший травму в выездном матче V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу против "Наполи", вновь приступил к тренировкам.

Как сообщает İdman.Biz, игрок чувствует себя хорошо, его травма зажила, и он уже принимает участие в занятиях команды.

Напомним, что во время матча удар по мячу со стороны нападающего "Наполи" попал Медине в лицо, после чего он потерял сознание и упал. Встреча "Наполи" - "Карабах", состоявшаяся 25 ноября, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

İdman.Biz