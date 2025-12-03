3 Декабря 2025
RU

Футболист "Карабаха" Кевин Медина вернулся к тренировкам — ВИДЕО

Футбол
Новости
3 Декабря 2025 16:26
17
Футболист "Карабаха" Кевин Медина вернулся к тренировкам — ВИДЕО

Футболист "Карабаха" Кевин Медина, получивший травму в выездном матче V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу против "Наполи", вновь приступил к тренировкам.

Как сообщает İdman.Biz, игрок чувствует себя хорошо, его травма зажила, и он уже принимает участие в занятиях команды.

Напомним, что во время матча удар по мячу со стороны нападающего "Наполи" попал Медине в лицо, после чего он потерял сознание и упал. Встреча "Наполи" - "Карабах", состоявшаяся 25 ноября, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Кто станет сильнейшими игроками AFCON 2025? Салах, Хакими и другие суперзвезды - ФОТО
17:10
Футбол

Кто станет сильнейшими игроками AFCON 2025? Салах, Хакими и другие суперзвезды - ФОТО

Кубок африканских наций пройдет с 21 декабря по 18 января в Марокко
Определены еще два участника 1/4 финала Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО
17:05
Футбол

Определены еще два участника 1/4 финала Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Все матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана завершатся 4 декабря
Назначены судьи на ответный матч "Араз-Нахчывана" с португальским клубом
16:56
Футбол

Назначены судьи на ответный матч "Араз-Нахчывана" с португальским клубом

Встреча 1/8 финала состоится 5 декабря в Лиссабоне
Дмитрий Крамаренко: "Виктор Гончаренко очень хороший вариант для "Нефтчи" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16:41
Футбол

Дмитрий Крамаренко: "Виктор Гончаренко очень хороший вариант для "Нефтчи" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Тренер вратарей ЦСКА, работавший с известным белорусским специалистом, высказал свое мнение об одном из кандидатов на пост наставника бакинцев
Матеуш Кохальски покинет "Карабах" за семь миллионов евро?
15:57
Футбол

Матеуш Кохальски покинет "Карабах" за семь миллионов евро?

Польский голкипер привлекает интерес "Боруссии Дортмунд" и "Наполи"
Полузащитник "Герте" стал самым молодым автором гола в Кубке Германии
14:57
Футбол

Полузащитник "Герте" стал самым молодым автором гола в Кубке Германии

16-летний Кеннет Айххорн помог разгромить "Кайзерслаутерн"

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии

"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги - ВИДЕО
30 Ноября 19:30
Мировой футбол

"Вильярреал" победил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги - ВИДЕО

"Вильярреал" заработал 32 очка и располагается на третьей строчке