"Манчестер Сити" впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола

Обыгравший в матче XIV тура АПЛ "Фулхэм" "Манчестер Сити" впервые с 1957 года выиграл, пропустив четыре гола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, "горожане" обыграли "Фулхэм" 5:4, в 1957 году "Сити" выиграл у "Шеффилд Уэнсдей" с таким же счетом.

После этой игры "Фулхэм" с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Манчестер Сити" с 28 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии лондонский "Арсенал", набравший 30 очков при игре в запасе.

В следующем туре АПЛ "горожане" 6 декабря встретятся с "Сандерлендом". Игра пройдет на стадионе "Этихад".

İdman.Biz