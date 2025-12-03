Президент "Сакарьяспора" подал в отставку после разгромного поражения в Кубке Турции

Президент турецкого клуба "Сакарьяспор" Мухаммет Кыртлы подал в отставку.

Как сообщает İdman.Biz, Кыртлы объявил об этом в своем аккаунте в социальных сетях.

Решение было принято всего через несколько часов после домашнего поражения команды со счетом 0:5 от "Генчлербирлиги" в IV туре Кубка Турции.

В своем заявлении Мухаммет Кыртлы отметил, что отходит от должности ради будущего клуба:

"Служить нашему клубу было для меня большой честью и ответственностью. С момента вступления в должность я прилагал все усилия для успеха команды. Однако в нынешней ситуации клуб нуждается в руководителях, которые смогут работать с полной отдачей и энергией. Чтобы открыть путь к успеху для "Сакарьяспора", я ухожу с поста президента".

İdman.Biz