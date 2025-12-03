3 Декабря 2025
"Нефтчи" установил антирекорд в Кубке Азербайджана

3 Декабря 2025 12:50
"Нефтчи" установил антирекорд в Кубке Азербайджана

Бакинский "Нефтчи" установил личный антирекорд в Кубке Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, "Нефтчи" впервые выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала Кубка Азербайджана.

В этом раунде бакинская команда проиграла "Зиря" со счетом 0:1 и завершила свое выступление в турнире.

Ранее "Нефтчи" участвовал во всех 32 сезонах Кубка страны и в худшем случае выбывал на стадии 1/4 финала, что происходило 11 раз. 10 раз команда останавливалась в полуфинале и 11 раз выходила в финал. При этом клуб смог выиграть трофей только шесть раз, а в пяти случаях проиграл в финале.

Результаты "Нефтчи" в Кубке Азербайджана:

- 11 раз выбывал на стадии 1/4 финала: 1992, 1993, 1993-94, 1996-97, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2018-19, 2019-20, 2020-21;

- 10 раз завершал выступление на стадии полуфинала: 1997-98, 1999-2000, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24, 2024-25;

- пять раз выходил в финал: 2000-01, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2022-23;

- шесть раз становился победителем: 1994-95, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2012-13, 2013-14.

