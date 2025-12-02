Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола

Нападающий “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд на пути к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории футбола, обогнав Гарри Кейна, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz, такое мнение высказал нападающий Брэдли Райт-Филлипс, отметив при этом, что форвард “Манчестер Сити” не является лучшим игроком мира.

25-летний Холанд забил 333 гола за клубы и сборную, включая 143 за “Сити” и 55 в 48 матчах за сборную Норвегии. Он всего в одном голе от вступления в “Клуб 100” Премьер-лиги, а рекорд Алана Ширера (260 голов) также в зоне досягаемости.

Райт-Филлипс подчеркнул, что Холанд - невероятно результативный и неутомимый форвард, чья роль в команде - забивать голы, хотя его общая игра и взаимодействие с партнерами значительно улучшились.

При этом бывший форвард отметил, что Холанд - лучший бомбардир, но не лучший игрок мира, а звание лучшего, по его мнению, заслуживает Лионель Месси благодаря своему стилю и зрелищной игре.

İdman.Biz