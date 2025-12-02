2 Декабря 2025
RU

Футболист "Габалы": "Мы можем обыграть любую команду"

Футбол
Новости
2 Декабря 2025 15:39
11
Футболист "Габалы": "Мы можем обыграть любую команду"

"Мы знали, что матч с "Араз-Нахчываном" будет сложным. Соперник - команда хорошо организованная и опасная в атаке. Но мы играли дисциплинированно и проявили характер. В важных эпизодах принимали правильные решения, и в итоге заслуженно одержали победу", - заявил футболист "Габалы" Фарид Искандеров, комментируя поединок XIII тура Мисли Премьер-лиги, в котором его команда обыграла "Араз-Нахчыван".

"Безусловно, каждая победа придает команде уверенности и мотивации. Но на этом мы не останавливаемся. Для нас главное - стабильная игра. Эта победа поможет нам подойти к следующим матчам с большей уверенностью. В следующем туре нашим соперником будет "Туран Товуз", тоже хорошо организованная команда, но у нас есть свой стиль игры. Все наши матчи показывают, что мы можем обыграть любую команду. Как и в каждом матче, мы выйдем на эту игру с целью победы", - отметил он в интервью sport24.az.

Отметим, что встреча "Габалы" и "Араз-Нахчывана" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола
16:08
Футбол

Эрлинг Холанд может стать лучшим бомбардиром в истории футбола

Брэдли Райт-Филлипс считает норвежца непревзойденным голеадором
Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:54
Футбол

Кубковые баталии в Италии и Германии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В ряде матчей сойдутся главные фавориты обеих стран
ФИФА могут расширить полномочия VAR на ЧМ-2026
15:25
Футбол

ФИФА могут расширить полномочия VAR на ЧМ-2026

Арбитры получат право проверять назначение угловых и вторые желтые карточки
Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА İDMAN.BİZ
15:10
Футбол

Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА İDMAN.BİZ

Итальянский "Наполи" и немецкая "Боруссия Дортмунд" интересовались вратарем
Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом
14:27
Футбол

Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом

Юный спортсмен прекратил карьеру прошлым летом из-за проблем с сердцем
Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:12
Футбол

Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Каталонцы перехватили лидерство в чемпионате и попытаются нарастить преимущество

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений