Футболист "Габалы": "Мы можем обыграть любую команду"

"Мы знали, что матч с "Араз-Нахчываном" будет сложным. Соперник - команда хорошо организованная и опасная в атаке. Но мы играли дисциплинированно и проявили характер. В важных эпизодах принимали правильные решения, и в итоге заслуженно одержали победу", - заявил футболист "Габалы" Фарид Искандеров, комментируя поединок XIII тура Мисли Премьер-лиги, в котором его команда обыграла "Араз-Нахчыван".

"Безусловно, каждая победа придает команде уверенности и мотивации. Но на этом мы не останавливаемся. Для нас главное - стабильная игра. Эта победа поможет нам подойти к следующим матчам с большей уверенностью. В следующем туре нашим соперником будет "Туран Товуз", тоже хорошо организованная команда, но у нас есть свой стиль игры. Все наши матчи показывают, что мы можем обыграть любую команду. Как и в каждом матче, мы выйдем на эту игру с целью победы", - отметил он в интервью sport24.az.

Отметим, что встреча "Габалы" и "Араз-Нахчывана" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

İdman.Biz