Что произошло между Эртемом Шенером и İTV? – КОММЕНТАРИЙ + ВИДЕО

"Информация о том, что известный турецкий спортивный комментатор Эртем Шенер якобы обращался в Общественное телевидение Азербайджана (İTV) с просьбой комментировать матчи "Карабаха", не соответствует действительности".

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в официальном заявлении канала SPORT TV по поводу визита комментатора в Азербайджан.

В заявлении отмечается, что в последние дни в СМИ распространялись необоснованные сведения о приезде Эртема Шенера в страну.

"Эртем Шенер, пользующийся большим авторитетом в братской стране, вызывает особую симпатию и у наших футбольных болельщиков. Его комментарии и искренний, эмоциональный подход к обсуждению "Карабаха" и азербайджанского футбола привлекают внимание зрителей.

Учитывая широкую аудиторию Шенера в Азербайджане, канал SPORT TV пригласил его в Баку накануне матча "Карабах" – "Челси". В рамках визита, по инициативе CBC Sport, он также выступил в роли комментатора этого матча.

С учетом интереса к Шенеру и положительной реакции на его визит, SPORT TV планирует регулярно транслировать игры азербайджанских клубов в еврокубках с его комментариями до конца сезона. Это полностью бизнес- и творческий проект канала SPORT TV".

Что касается возможного обращения Эртема Шенера в İTV, в заявлении говорится: "Такого обращения не было, поэтому информация о якобы отрицательном ответе со стороны İTV является полностью ложной. Ни SPORT TV, ни сам Эртем Шенер не обращались в İTV. Ранее лишь распространялась информация о том, какие именно матчи комментатор будет освещать на телевидении".

К сожалению, некоторые страницы в социальных сетях создают необоснованный ажиотаж и упоминают İTV без всякой необходимости.

Еще раз подтверждаем: Эртем Шенер будет комментировать еврокубковые матчи на канале SPORT TV, принадлежащем платформе TVNET, до конца сезона", - говорится в заявлении.