1 Декабря 2025
RU

Что произошло между Эртемом Шенером и İTV? – КОММЕНТАРИЙ + ВИДЕО

Футбол
Новости
1 Декабря 2025 14:16
19
Что произошло между Эртемом Шенером и İTV? – КОММЕНТАРИЙ + ВИДЕО

"Информация о том, что известный турецкий спортивный комментатор Эртем Шенер якобы обращался в Общественное телевидение Азербайджана (İTV) с просьбой комментировать матчи "Карабаха", не соответствует действительности".

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в официальном заявлении канала SPORT TV по поводу визита комментатора в Азербайджан.

В заявлении отмечается, что в последние дни в СМИ распространялись необоснованные сведения о приезде Эртема Шенера в страну.

"Эртем Шенер, пользующийся большим авторитетом в братской стране, вызывает особую симпатию и у наших футбольных болельщиков. Его комментарии и искренний, эмоциональный подход к обсуждению "Карабаха" и азербайджанского футбола привлекают внимание зрителей.

Учитывая широкую аудиторию Шенера в Азербайджане, канал SPORT TV пригласил его в Баку накануне матча "Карабах" – "Челси". В рамках визита, по инициативе CBC Sport, он также выступил в роли комментатора этого матча.

С учетом интереса к Шенеру и положительной реакции на его визит, SPORT TV планирует регулярно транслировать игры азербайджанских клубов в еврокубках с его комментариями до конца сезона. Это полностью бизнес- и творческий проект канала SPORT TV".

Что касается возможного обращения Эртема Шенера в İTV, в заявлении говорится: "Такого обращения не было, поэтому информация о якобы отрицательном ответе со стороны İTV является полностью ложной. Ни SPORT TV, ни сам Эртем Шенер не обращались в İTV. Ранее лишь распространялась информация о том, какие именно матчи комментатор будет освещать на телевидении".

К сожалению, некоторые страницы в социальных сетях создают необоснованный ажиотаж и упоминают İTV без всякой необходимости.

Еще раз подтверждаем: Эртем Шенер будет комментировать еврокубковые матчи на канале SPORT TV, принадлежащем платформе TVNET, до конца сезона", - говорится в заявлении.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Статуя Месси в Аргентине подверглась вандализму
15:29
Футбол

Статуя Месси в Аргентине подверглась вандализму

Неизвестные вандалы сломали памятник чемпиону мира и повредили копию трофея
Эльвин Юнусзаде: "Если продолжим в том же духе, вы увидите совершенно другую команду" - ИНТЕРВЬЮ
14:59
Футбол

Эльвин Юнусзаде: "Если продолжим в том же духе, вы увидите совершенно другую команду" - ИНТЕРВЬЮ

Футболист "Карван-Евлаха" рассказал о поражении от "Карабаха"
Нападающий "Араз-Нахчывана" провел 100-й матч в Мисли Премьер-Лиге
14:30
Футбол

Нападающий "Араз-Нахчывана" провел 100-й матч в Мисли Премьер-Лиге

Фелипе Сантос отметился юбилейной встречей против "Габалы"
Соперник "Карабаха" принес извинения за беспорядки на матче с "Гронингеном" - ВИДЕО
13:43
Футбол

Соперник "Карабаха" принес извинения за беспорядки на матче с "Гронингеном" - ВИДЕО

Пресс-служба клуба заявила о недопустимости инцидентов на трибунах

Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"
12:52
Футбол

Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"

Наставник отметил юбилейную встречу победой над "Карван-Евлах"
Ламин Ямаль рассказал, как справляется с трудностями
10:54
Футбол

Ламин Ямаль рассказал, как справляется с трудностями

Вингер "Барселоны" отметил, что позитивный характер помогает ему оставаться мотивированным

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027