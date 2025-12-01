Что произошло между Эртемом Шенером и İTV? – КОММЕНТАРИЙ + ВИДЕО

"Информация о том, что известный турецкий спортивный комментатор Эртем Шенер якобы обращался в Общественное телевидение Азербайджана (İTV) с просьбой комментировать матчи "Карабаха", не соответствует действительности".
Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в официальном заявлении канала SPORT TV по поводу визита комментатора в Азербайджан.
В заявлении отмечается, что в последние дни в СМИ распространялись необоснованные сведения о приезде Эртема Шенера в страну.
"Эртем Шенер, пользующийся большим авторитетом в братской стране, вызывает особую симпатию и у наших футбольных болельщиков. Его комментарии и искренний, эмоциональный подход к обсуждению "Карабаха" и азербайджанского футбола привлекают внимание зрителей.
Учитывая широкую аудиторию Шенера в Азербайджане, канал SPORT TV пригласил его в Баку накануне матча "Карабах" – "Челси". В рамках визита, по инициативе CBC Sport, он также выступил в роли комментатора этого матча.
С учетом интереса к Шенеру и положительной реакции на его визит, SPORT TV планирует регулярно транслировать игры азербайджанских клубов в еврокубках с его комментариями до конца сезона. Это полностью бизнес- и творческий проект канала SPORT TV".
Что касается возможного обращения Эртема Шенера в İTV, в заявлении говорится: "Такого обращения не было, поэтому информация о якобы отрицательном ответе со стороны İTV является полностью ложной. Ни SPORT TV, ни сам Эртем Шенер не обращались в İTV. Ранее лишь распространялась информация о том, какие именно матчи комментатор будет освещать на телевидении".
К сожалению, некоторые страницы в социальных сетях создают необоснованный ажиотаж и упоминают İTV без всякой необходимости.
Еще раз подтверждаем: Эртем Шенер будет комментировать еврокубковые матчи на канале SPORT TV, принадлежащем платформе TVNET, до конца сезона", - говорится в заявлении.
Статуя Месси в Аргентине подверглась вандализму
Неизвестные вандалы сломали памятник чемпиону мира и повредили копию трофея
Эльвин Юнусзаде: "Если продолжим в том же духе, вы увидите совершенно другую команду" - ИНТЕРВЬЮ
Футболист "Карван-Евлаха" рассказал о поражении от "Карабаха"
Нападающий "Араз-Нахчывана" провел 100-й матч в Мисли Премьер-Лиге
Фелипе Сантос отметился юбилейной встречей против "Габалы"
Соперник "Карабаха" принес извинения за беспорядки на матче с "Гронингеном" - ВИДЕО
Пресс-служба клуба заявила о недопустимости инцидентов на трибунах
Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"
Наставник отметил юбилейную встречу победой над "Карван-Евлах"
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"