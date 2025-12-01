Соперник "Карабаха" принес извинения за беспорядки на матче с "Гронингеном" - ВИДЕО

Пресс-служба амстердамского "Аякса" опубликовала заявление клуба после приостановки футбольного матча XIV тура Эредивизии с "Гронингеном" из-за беспорядков на трибунах.

Как сообщает İdman.Biz, "Аякс" считает произошедшее на стадионе совершенно возмутительным.

"Мы приносим извинения всем, кто каким-либо образом пострадал. Под угрозой оказалась безопасность зрителей и игроков. Это неприемлемо. Мы категорически дистанцируемся от этого проступка. Мы, конечно же, изучим записи с камер видеонаблюдения, а также рассмотрим другие способы установления виновных. Если это поможет определить личности нарушителей, мы примем соответствующие меры", - говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте "Аякса".

Ранее Королевский футбольный союз Нидерландов начал расследование, а встреча будет доиграна во вторник, 2 декабря.

