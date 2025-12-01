Матч соперника "Карабаха" обернулся скандалом - ВИДЕО

В 14-м туре чемпионата Нидерландов по футболу "Аякс" принимал "Гронинген".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Haber Global, матч был досрочно остановлен из-за того, что болельщики стали бросать на поле файеры и другие опасные предметы.

Представители "Аякса" назвали произошедшее скандалом и принесли извинения. Они сообщили, что видеозаписи с камер будут изучены для выявления виновных и принятия необходимых мер.

Напомним, что в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский "Карабах" примет "Аякс" 10 декабря на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

İdman.Biz