29 Ноября 2025
RU

Серия А: битва за лидерство на "Олимпико"

Футбол
Новости
29 Ноября 2025 15:40
29
Серия А: битва за лидерство на "Олимпико"

XIII тур Серии А растянется на четыре дня и уже стартовал победой "Комо" над "Сассуоло" (2:0).

Как передает İdman.Biz, центральным событием уик-энда станет матч "Рома" - "Наполи" в Риме. Следом по важности идут "Милан" - "Лацио", выезд "Интера" к "Пизе", а также встреча "Аталанты" с "Фиорентиной".

"Рома" - "Наполи"

К главному матчу тура "Рома" подходит лидером: 27 очков после 12 игр. "Наполи" делит второе-третье места с "Миланом" (по 25), а плотность наверху максимальная: всего три очка разделяют первую пятерку.

Команда Джан Пьеро Гасперини берет свое прежде всего организацией: всего шесть пропущенных мячей (лучший показатель лиги), но при этом 15 забитых (самый низкий показатель среди претендентов на титул). Важно и то, что у римлян пока нет ни одной ничьей в чемпионате.

Команды подходят к игре на хорошем эмоциональном уровне. "Рома" на прошлой неделе выиграла у "Кремонезе" 3:1 и вышла на первое место, а Эван Фергюсон наконец прервал длительную безголевую серию. "Наполи" после двух матчей без викторий вернулся на победный ритм, обыграв "Аталанту" и агдамский “Карабах” (2:0) в Лиге чемпионов.

Кадровая ситуация заметно влияет на расклады. У "Ромы" травмирован Артем Довбик, по Анжелиньо сроки восстановления не определены, при этом Маню Коне и Эль Айнауи, судя по данным медслужбы, избежали серьезных повреждений и могут быть доступны на матч. У "Наполи" список потерь шире: среди прочих вне игры Франк Ангисса и Кевин Де Брейне, под вопросом сроки возвращения Алекса Мерета и Ромелу Лукаку.

В Серии А лидер сменяется после каждого тура и XIII тур, возможно, также в этом плане не станет исключением.

Матчи XIII тура Серии А:

28 ноября

"Комо" - "Сассуоло"

29 ноября

"Дженоа" - "Верона"

"Парма" - "Удинезе"

"Ювентус" - "Кальяри"

"Милан" - "Лацио"

"Лечче" - "Торино"

30 ноября

"Пиза" - "Интер"

"Аталанта" - "Фиорентина"

"Рома" - "Наполи"

1 декабря

"Болонья" - "Кремонезе"

Турнирная таблица Серии А к началу уик-энда XIII тура:

1. "Рома" - 27

2. "Милан" - 25

3. "Наполи" - 25

4. "Интер" - 24

5. "Болонья" - 24

6. "Комо" - 24

7. "Ювентус" - 20

8. "Лацио" - 18

9. "Сассуоло" - 17

10. "Удинезе" - 15

11. "Кремонезе" - 14

12. "Торино" - 14

13. "Аталанта" - 13

14. "Кальяри" - 11

15. "Парма" - 11

16. "Пиза" - 10

17. "Лечче" - 10

18. "Дженоа" - 8

19. "Фиорентина" - 6

20. "Верона" – 6

Теймур Тушиев

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" переиграл "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
18:55
Футбол

Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" переиграл "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встречу обслуживал судья Камранбей Рагимов
Бывшая жена Икарди обвинила футболиста в неуплате алиментов
18:38
Мировой футбол

Бывшая жена Икарди обвинила футболиста в неуплате алиментов

Болельщики "Галатасарая" обеспокоены тем, что такая ситуация может повлиять на выступление Икарди
Азербайджанский арбитр ФИФА: "Судейство - мой путь в футболе" - ВИДЕО
18:00
Футбол

Азербайджанский арбитр ФИФА: "Судейство - мой путь в футболе" - ВИДЕО

Алияр Агаев рассказал о начале карьеры, семейных традициях и причинах выбора профессии судьи
Полузащитник "Зиря" прокомментировал эпизод с желтой карточкой в матче против "Кяпаза" - ВИДЕО
17:20
Футбол

Полузащитник "Зиря" прокомментировал эпизод с желтой карточкой в матче против "Кяпаза" - ВИДЕО

Айрон Гомис отметил, что в данном случае предупреждение было показано сопернику
Мисли Премьер-лига: "Сабах" победил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
16:45
Футбол

Мисли Премьер-лига: "Сабах" победил "Имишли" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В первом тайме команды не сумели забить ни одного гола
Ла Лига: “Барселона” надеется забыть лондонский кошмар, а “Реал” укрепить лидерство
16:40
Футбол

Ла Лига: “Барселона” надеется забыть лондонский кошмар, а “Реал” укрепить лидерство

Каталонцам важно быстро перевернуть страницу после еврокубков, а мадридцы едут в Монтиливи защищать лидерство
Почему Эртем Шенер не комментировал матч "Карабаха" в Италии?
16:20
Футбол

Почему Эртем Шенер не комментировал матч "Карабаха" в Италии?

Турецкий футбольный комментатор не получил право комментировать матч

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент