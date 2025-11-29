Серия А: битва за лидерство на "Олимпико"

XIII тур Серии А растянется на четыре дня и уже стартовал победой "Комо" над "Сассуоло" (2:0).

Как передает İdman.Biz, центральным событием уик-энда станет матч "Рома" - "Наполи" в Риме. Следом по важности идут "Милан" - "Лацио", выезд "Интера" к "Пизе", а также встреча "Аталанты" с "Фиорентиной".

"Рома" - "Наполи"

К главному матчу тура "Рома" подходит лидером: 27 очков после 12 игр. "Наполи" делит второе-третье места с "Миланом" (по 25), а плотность наверху максимальная: всего три очка разделяют первую пятерку.

Команда Джан Пьеро Гасперини берет свое прежде всего организацией: всего шесть пропущенных мячей (лучший показатель лиги), но при этом 15 забитых (самый низкий показатель среди претендентов на титул). Важно и то, что у римлян пока нет ни одной ничьей в чемпионате.

Команды подходят к игре на хорошем эмоциональном уровне. "Рома" на прошлой неделе выиграла у "Кремонезе" 3:1 и вышла на первое место, а Эван Фергюсон наконец прервал длительную безголевую серию. "Наполи" после двух матчей без викторий вернулся на победный ритм, обыграв "Аталанту" и агдамский “Карабах” (2:0) в Лиге чемпионов.

Кадровая ситуация заметно влияет на расклады. У "Ромы" травмирован Артем Довбик, по Анжелиньо сроки восстановления не определены, при этом Маню Коне и Эль Айнауи, судя по данным медслужбы, избежали серьезных повреждений и могут быть доступны на матч. У "Наполи" список потерь шире: среди прочих вне игры Франк Ангисса и Кевин Де Брейне, под вопросом сроки возвращения Алекса Мерета и Ромелу Лукаку.

В Серии А лидер сменяется после каждого тура и XIII тур, возможно, также в этом плане не станет исключением.

Матчи XIII тура Серии А:

28 ноября

"Комо" - "Сассуоло"

29 ноября

"Дженоа" - "Верона"

"Парма" - "Удинезе"

"Ювентус" - "Кальяри"

"Милан" - "Лацио"

"Лечче" - "Торино"

30 ноября

"Пиза" - "Интер"

"Аталанта" - "Фиорентина"

"Рома" - "Наполи"

1 декабря

"Болонья" - "Кремонезе"

Турнирная таблица Серии А к началу уик-энда XIII тура:

1. "Рома" - 27

2. "Милан" - 25

3. "Наполи" - 25

4. "Интер" - 24

5. "Болонья" - 24

6. "Комо" - 24

7. "Ювентус" - 20

8. "Лацио" - 18

9. "Сассуоло" - 17

10. "Удинезе" - 15

11. "Кремонезе" - 14

12. "Торино" - 14

13. "Аталанта" - 13

14. "Кальяри" - 11

15. "Парма" - 11

16. "Пиза" - 10

17. "Лечче" - 10

18. "Дженоа" - 8

19. "Фиорентина" - 6

20. "Верона" – 6

Теймур Тушиев

İdman.Biz