Серия А: битва за лидерство на "Олимпико"

XIII тур Серии А растянется на четыре дня и уже стартовал победой "Комо" над "Сассуоло" (2:0).
Как передает İdman.Biz, центральным событием уик-энда станет матч "Рома" - "Наполи" в Риме. Следом по важности идут "Милан" - "Лацио", выезд "Интера" к "Пизе", а также встреча "Аталанты" с "Фиорентиной".
"Рома" - "Наполи"
К главному матчу тура "Рома" подходит лидером: 27 очков после 12 игр. "Наполи" делит второе-третье места с "Миланом" (по 25), а плотность наверху максимальная: всего три очка разделяют первую пятерку.
Команда Джан Пьеро Гасперини берет свое прежде всего организацией: всего шесть пропущенных мячей (лучший показатель лиги), но при этом 15 забитых (самый низкий показатель среди претендентов на титул). Важно и то, что у римлян пока нет ни одной ничьей в чемпионате.
Команды подходят к игре на хорошем эмоциональном уровне. "Рома" на прошлой неделе выиграла у "Кремонезе" 3:1 и вышла на первое место, а Эван Фергюсон наконец прервал длительную безголевую серию. "Наполи" после двух матчей без викторий вернулся на победный ритм, обыграв "Аталанту" и агдамский “Карабах” (2:0) в Лиге чемпионов.
Кадровая ситуация заметно влияет на расклады. У "Ромы" травмирован Артем Довбик, по Анжелиньо сроки восстановления не определены, при этом Маню Коне и Эль Айнауи, судя по данным медслужбы, избежали серьезных повреждений и могут быть доступны на матч. У "Наполи" список потерь шире: среди прочих вне игры Франк Ангисса и Кевин Де Брейне, под вопросом сроки возвращения Алекса Мерета и Ромелу Лукаку.
В Серии А лидер сменяется после каждого тура и XIII тур, возможно, также в этом плане не станет исключением.
Матчи XIII тура Серии А:
28 ноября
"Комо" - "Сассуоло"
29 ноября
"Дженоа" - "Верона"
"Парма" - "Удинезе"
"Ювентус" - "Кальяри"
"Милан" - "Лацио"
"Лечче" - "Торино"
30 ноября
"Пиза" - "Интер"
"Аталанта" - "Фиорентина"
"Рома" - "Наполи"
1 декабря
"Болонья" - "Кремонезе"
Турнирная таблица Серии А к началу уик-энда XIII тура:
1. "Рома" - 27
2. "Милан" - 25
3. "Наполи" - 25
4. "Интер" - 24
5. "Болонья" - 24
6. "Комо" - 24
7. "Ювентус" - 20
8. "Лацио" - 18
9. "Сассуоло" - 17
10. "Удинезе" - 15
11. "Кремонезе" - 14
12. "Торино" - 14
13. "Аталанта" - 13
14. "Кальяри" - 11
15. "Парма" - 11
16. "Пиза" - 10
17. "Лечче" - 10
18. "Дженоа" - 8
19. "Фиорентина" - 6
20. "Верона" – 6
Теймур Тушиев