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Ибрагимович восхитился Ямалем: "Ради таких игроков стоит идти на стадион"

Футбол
Новости
13 Июня 2026 15:07
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Ибрагимович восхитился Ямалем: "Ради таких игроков стоит идти на стадион"

Легенда шведского футбола Златан Ибрагимович поделился мнением о молодом таланте сборной Испании и "Барселоны" Ламине Ямале.

Как сообщает İdman.Biz, Ибрагимович назвал Ямаля по-настоящему особенным футболистом.

"Ламин Ямаль - особенный игрок. Он из тех футболистов, ради которых стоит заплатить большие деньги за билет и прийти на стадион. Люди идут на трибуны, чтобы получать удовольствие от его игры. Уже в 18 лет он стал чемпионом Европы. Каждый раз, когда он касается мяча, на поле происходит что-то необычное. Все мои надежды связаны именно с ним", - заявил Златан Ибрагимович.

İdman.Biz
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