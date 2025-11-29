Марокканский "Беркат" оформил сенсационный поздний камбэк в Африканской ЛЧ - ВИДЕО

В африканской Лиге чемпионов по футболу состоялся невероятный матч, завершившийся одним из самых поздних камбэков в истории турнира.

Как сообщает İdman.Biz, марокканский клуб "Беркат" сумел забить два гола на 90+7-й и 90+8-й минутах, перевернув ход встречи.

Вряд ли сами игроки "Берката" рассчитывали на победу, выполняя штрафной на последних добавленных минутах. Однако точный удар и мгновенный прессинг на вратаря соперника позволили им забить еще один мяч и оформить неожиданный триумф.

Нигерийский "Риверс Юнайтед" оказался в проигрыше: после этого поражения шансы команды на выход в плей-офф практически сведены к нулю.