Марокканский "Беркат" оформил сенсационный поздний камбэк в Африканской ЛЧ - ВИДЕО

В африканской Лиге чемпионов по футболу состоялся невероятный матч, завершившийся одним из самых поздних камбэков в истории турнира.
Как сообщает İdman.Biz, марокканский клуб "Беркат" сумел забить два гола на 90+7-й и 90+8-й минутах, перевернув ход встречи.
Вряд ли сами игроки "Берката" рассчитывали на победу, выполняя штрафной на последних добавленных минутах. Однако точный удар и мгновенный прессинг на вратаря соперника позволили им забить еще один мяч и оформить неожиданный триумф.
Нигерийский "Риверс Юнайтед" оказался в проигрыше: после этого поражения шансы команды на выход в плей-офф практически сведены к нулю.
