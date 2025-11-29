29 Ноября 2025
RU

Марокканский "Беркат" оформил сенсационный поздний камбэк в Африканской ЛЧ - ВИДЕО

Футбол
Новости
29 Ноября 2025 15:00
8
Марокканский "Беркат" оформил сенсационный поздний камбэк в Африканской ЛЧ - ВИДЕО

В африканской Лиге чемпионов по футболу состоялся невероятный матч, завершившийся одним из самых поздних камбэков в истории турнира.

Как сообщает İdman.Biz, марокканский клуб "Беркат" сумел забить два гола на 90+7-й и 90+8-й минутах, перевернув ход встречи.

Вряд ли сами игроки "Берката" рассчитывали на победу, выполняя штрафной на последних добавленных минутах. Однако точный удар и мгновенный прессинг на вратаря соперника позволили им забить еще один мяч и оформить неожиданный триумф.

Нигерийский "Риверс Юнайтед" оказался в проигрыше: после этого поражения шансы команды на выход в плей-офф практически сведены к нулю.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Определен специалист, который выведет "Карван-Евлах" на матч против "Карабаха"
14:40
Футбол

Определен специалист, который выведет "Карван-Евлах" на матч против "Карабаха"

В протоколе специалист будет указан как тренер
Мисли Премьер-лига: "Имишли" принимает "Сабах" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
14:30
Футбол

Мисли Премьер-лига: "Имишли" принимает "Сабах" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

XIII тур завершится 30 ноября
Фанаты "Астаны" планируют обратиться к президенту Казахстана
14:20
Футбол

Фанаты "Астаны" планируют обратиться к президенту Казахстана

Болельщики готовят видеоролик по "значимому вопросу"

Садыг Эйвази: “Родители - одна из главных проблем в детском футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
14:00
Футбол

Садыг Эйвази: “Родители - одна из главных проблем в детском футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Интервью с главным тренером команды U8 футбольной академии “Улдуз”
Сколько миллионов евро заработал "Карабах" в этом сезоне? - ФОТО
13:25
Футбол

Сколько миллионов евро заработал "Карабах" в этом сезоне? - ФОТО

Азербайджанский клуб занимает 33-е место в рейтинге доходов
В России опрокинулся автобус с детской футбольной командой - ВИДЕО
13:05
Футбол

В России опрокинулся автобус с детской футбольной командой - ВИДЕО

В ДТП пострадали шесть детей, погибших нет

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%