29 Ноября 2025
В России опрокинулся автобус с детской футбольной командой - ВИДЕО

29 Ноября 2025 13:05
Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, опрокинулся на трассе в Челябинской области России.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону, трагедия произошла на 181-м километре автодороги Южноуральск – Магнитогорск.

По предварительной информации, водитель автобуса "Ютонг" не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

На момент происшествия в нем находились 37 человек. В результате аварии погибших нет, шестеро детей были осмотрены в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется.

İdman.Biz

