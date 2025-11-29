29 Ноября 2025
Садыг Эйвази: “Родители - одна из главных проблем в детском футболе” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Футбол
Интервью
29 Ноября 2025 14:00
37
Тонкие ножки, быстро перебегающие по полю, и сосредоточенные лица – так выглядит команда U8 футбольной академии “Улдуз”. На огромном поле они занимают лишь небольшой квадрат, а издалека выглядят как маленькие точечки.

Работать с такими малышами может показаться сложным, но главный тренер команды Садыг Эйвази в беседе c İdman.Biz уверяет: “С детьми работать легче, чем со взрослыми. Это моя стихия. Конечно, есть особенности: нужно разбираться в психологии, понимать ребенка. На тренировках иногда плачут, обижаются – приходится отводить в сторону, успокаивать, обнимать. Я смотрю на каждого как на своего, поэтому мне легко”.

Видно, что тренер умеет находить подход. Помимо замечаний, он выкрикивает “отлично!”, в ответ дети улыбаются, но тут же принимают строгое выражение лица, напоминая себе, что на тренировке все серьезно.

При этом трудностей все же хватает. “Мы учим футбольную азбуку с нуля, – объясняет Садыг Эйвази. – Иногда приходится повторять одно и то же не раз и не два, а сотню раз, пока ребенок усвоит. Дети смотрят на футбол как на игру и удовольствие, а наша задача – научить настоящему футболу”.

Тренер подчеркивает, что терпение здесь важно, а строгость нужна в меру: “Если все время смеяться, дети тоже будут относиться несерьезно. Иногда приходится говорить твердо, чтобы ребенок понял: на тренировке должна быть дисциплина, и это не то же самое, что играть у себя во дворе”.

Но, по словам мужчины, главная проблема детского футбола – родители. Он регулярно слышит: “Почему мой ребенок не играет?” или “Мой быстрее, сильнее”. “Иногда родители вмешиваются прямо на поле. Я всегда объясняю: дома говорите что хотите, на тренировке решение принимает тренер”.

Футбол стал массовее

Садыг Эйвази отмечает, что футбол в Азербайджане стал популярнее среди детей. На просмотры иногда приходит более сотни ребят, но выбирают не всех – остальных направляют в другие секции, чтобы малыши не теряли интерес.

“При отборе обращаем внимание на физические данные, рост родителей, чтобы примерно понять, каким будет ребенок. Рост дает преимущество в виде скорости и играет ключевую роль для вратарей. Конечно, бывают исключения – Месси, Марадона. В Азербайджане тоже есть примеры: Эльвин Джафаргулиев – невысокий, но благодаря характеру и желанию добился успеха. Но если и рост небольшой и желания нет, тогда ничего не выйдет”.

На вопрос, с какого возраста лучше отдавать ребенка в футбол, тренер ответил, что с 5-6 лет. “В этом возрасте виден потенциал, но сказать, станет ли он профессионалом, можно только к 13-14 годам. Кто-то резко выстреливает, кто-то догоняет позже. В итоге остаются те, у кого лучше мышление и понимание игры”.

Садыг Эйвази также отмечает, что в футболе продвигаются только дети, которые действительно любят спорт. “Иногда родители заставляют ребенка тренироваться. Мы таких детей не держим”.

İdman.Biz удалось поговорить и с одним из мини-футболистов. Маленький Эльчин показал на пальцах, что ему 5 лет, и сказал, что пришел на тренировку по своему желанию. Правда, самым трудным для него оказался вопрос о том, какая у него фамилия: “Не знаю”, – признался мальчик...

Фото: Ислам Атакишиев

Лейла Эминова

İdman.Biz

