Экс-наставник "Бурсаспора": "Всегда говорил, что в Азербайджане есть хорошие футболисты"

Бывший главный тренер "Бурсаспора" Гювенч Куртар прокомментировал переход игрока сборной Азербайджана Торала Байрамова в турецкий клуб, передает İdman.Biz.

По словам опытного специалиста, он всегда считал, что азербайджанские футболисты заслуживают шанса проявить себя в чемпионате Турции.

"Я всегда говорил в Турции, что в Азербайджане есть хорошие местные игроки и их нужно приглашать. Некоторые клубы так и поступали. Теперь “Бурсаспор” также подписал азербайджанского футболиста. Желаю, чтобы этот переход оказался успешным для обеих сторон. Торал был одним из лидеров “Карабаха” и сборной Азербайджана, он действительно сильный игрок. Думаю, в “Бурсаспоре” у него все получится. У него отличный удар, я до сих пор помню его гол в ворота “Буде-Глимт” в составе “Карабаха”. Надеюсь, его карьера в Турции сложится удачно и он принесет большую пользу клубу", - заявил 75-летний специалист в беседе с sportal.az.

Напомним, что Торал Байрамов подписал с "Бурсаспором" трехлетний контракт.