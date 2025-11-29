Фанаты "Астаны" планируют обратиться к президенту Казахстана

Фанаты футбольного клуба "Астана" приняли решение обратиться напрямую к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL", болельщики уже записывают или находятся на финальной стадии подготовки видеоролика.

Тема будущего обращения официально не раскрывается, однако подчеркнуто, что речь идет о "значимом вопросе", который требует внимания главы государства.

На фоне новостей о возможном прекращении финансирования клуба со стороны фонда "Самрук-Казына" и неопределенности с будущим команды, активность фанатов вызывает дополнительный интерес.

В прошедшем сезоне КПЛ "Астана" набрала 57 очков и завершила чемпионат на втором месте, уступив титул "Кайрату". В Кубке Казахстана клуб вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв "Женису" в серии пенальти (1:1, 3:4).

İdman.Biz