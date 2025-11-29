Савио может покинуть "Манчестер Сити"

Футболист "Манчестер Сити" Савио может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, бразилец не смог оправдать ожидания "горожан", поэтому, вероятно, будет продан в январе, если поступит достойное предложение.

По информации Football Insider, в "Манчестер Сити" оценивают 21-летнего Савио в 50 млн фунтов стерлингов (около 57 млн евро). Интерес к вингеру по-прежнему проявляет "Тоттенхэм", который пытался провернуть сделку еще минувшим летом.

Савио стал автором одного забитого гола и двух результативных передач в 15 матчах команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне. Действующий контракт игрока рассчитан до 2031 года.

İdman.Biz