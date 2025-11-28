Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 в США

Руководство Федерации футбола Ирана приняло решение бойкотировать жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года, которая пройдет 5 декабря в Вашингтоне, поскольку США отказали в выдаче виз нескольким членам делегации, сообщает İdman.Biz.

"Мы сообщили ФИФА, что принятые решения не имеют никакого отношения к спорту, и члены иранской делегации не будут участвовать в жеребьевке чемпионата мира", - сказал представитель федерации.

Отмечается, что визы получили только четыре члена делегации, включая главного тренера сборной Ирана Амира Галенои. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz