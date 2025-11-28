Минспорта отреагировало на ситуацию вокруг стадиона в Гяндже – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сразу после окончания Игр стран СНГ на городском стадионе Гянджи начался процесс укладки газона.

Об этом в беседе с İdman.Biz сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Министерства молодежи и спорта Габиль Мехдиев.

По его словам, работы на футбольной арене Гянджи ведутся поэтапно. В настоящее время продолжаются работы по укладке дренажной и отопительной систем, укреплению основания смесью гравия и песка, а также выполняются другие сопутствующие задачи.

Габиль Мехдиев отметил, что после завершения подготовки газона, примерно в апреле-мае, трава полностью прорастет и укрепится.

"Тогда поле достигнет идеального уровня и будет готово к проведению матчей", - подчеркнул представитель министерства.

