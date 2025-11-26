51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин женился на телеведущей Эвелине Сынче.

Как сообщает İdman.Biz, 51-летний экс-голкипер опубликовал несколько фотографий и видео со свадьбы.

Церемония бракосочетания с 23-летней телеведущей прошла в Москве.

Нигматуллин и Сынче познакомились на выставке по продаже недвижимости в 2023 году. Отношения между ними завязались не сразу. Они начали встречаться только спустя год. Футболист не скрывал, что готовится к свадьбе. В марте 2025 года экс-футболист объявил о помолвке с моделью и ведущей, которая моложе его на 28 лет.

Напомним, что в 2023 году Руслан Нигматуллин развелся с супругой Еленой после более чем 20 лет брака, у пары есть двое сыновей - Руслан и Марсель. Бывший вратарь сборной России признавался, что из-за бывшей жены он лишился всего имущества.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны - дважды со "Спартаком" и один раз с "Локомотивом", а также был двукратным обладателем Кубка России.

