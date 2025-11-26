26 Ноября 2025
RU

51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО

Футбол
Новости
26 Ноября 2025 15:15
9
51-летний экс-футболист сборной России женился на 23-летней телеведущей - ФОТО

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин женился на телеведущей Эвелине Сынче.

Как сообщает İdman.Biz, 51-летний экс-голкипер опубликовал несколько фотографий и видео со свадьбы.

Церемония бракосочетания с 23-летней телеведущей прошла в Москве.

Нигматуллин и Сынче познакомились на выставке по продаже недвижимости в 2023 году. Отношения между ними завязались не сразу. Они начали встречаться только спустя год. Футболист не скрывал, что готовится к свадьбе. В марте 2025 года экс-футболист объявил о помолвке с моделью и ведущей, которая моложе его на 28 лет.

Напомним, что в 2023 году Руслан Нигматуллин развелся с супругой Еленой после более чем 20 лет брака, у пары есть двое сыновей - Руслан и Марсель. Бывший вратарь сборной России признавался, что из-за бывшей жены он лишился всего имущества.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны - дважды со "Спартаком" и один раз с "Локомотивом", а также был двукратным обладателем Кубка России.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО
15:00
Футбол

Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО

Жест команды после матча с "Буде-Глимт" стал выражением благодарности преданным фанатам
ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией
14:46
Футбол

ФИФА наказала Роналду за красную карточку в матче с Ирландией

Остаток дисквалификации португальского форварда отложен на год
"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов
14:18
Футбол

"Челси" стал третьей командой, обыгравшей "Барселону" пять раз в Лиге чемпионов

Лондонцы победили каталонцев со счетом 3:0
Почему 9-летняя Нурай не может играть дома и что ей предложили в Швеции? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ВОПРОС + ФОТО/ВИДЕО
14:04
Футбол

Почему 9-летняя Нурай не может играть дома и что ей предложили в Швеции? - İDMAN.BİZ ИЗУЧАЕТ ВОПРОС + ФОТО/ВИДЕО

İdman.Biz поговорил с Нурай Иманзаде, ее отцом и тренером, а также прояснил ситуацию с академией футбольного клуба “Сумгайыт” и АФФА

Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:01
Футбол

Итальянские СМИ восхищены голкипером “Карабаха”: “Он стоял в воротах, как засов” – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Голкипер агдамского клуба получил немало лестных слов после матча с “Наполи”

Назначены судьи на XIII тур Премьер-лиги Азербайджана
12:46
Футбол

Назначены судьи на XIII тур Премьер-лиги Азербайджана

Тур стартует матчем "Кяпаз" – "Зиря"

Самое читаемое

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"