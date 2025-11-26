Назначены судьи на XIII тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур откроется матчем "Кяпаз" – "Зиря", который обслужит Рашад Ахмедов.
Заключительный матч тура "Габала" – "Араз-Нахчыван" будет доверен Камалу Умудлу.
Премьер-лига Азербайджана
2-й круг, XIII тур
28 ноября (пятница)
14:00 – "Кяпаз" – "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирали, Теймур Теймуров, Ислам Мамедов
VAR: Раван Хамзазаде
AVAR: Джамиль Гулиев
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Стадион города Евлах
18:30 – "Туран Товуз" – "Нефтчи"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Муслюм Алиев, Вугар Гасанлы
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Рахиль Рамазанов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Стадион города Товуз
29 ноября (суббота)
14:30 – "Имишлы" – "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Эльвин Байрамов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Стадион Олимпийского спортивного комплекса в Губе
17:00 – "Карабах" – "Карван-Евлах"
Судьи: Камранбей Рахимов, Эйюб Ибрагимов, Зохраб Аббасов, Камран Алиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Azersun Arena
30 ноября (воскресенье)
14:00 – "Шамахы" – "Сумгайыт"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Тарлан Талыбзаде, Вугар Гасанлы
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Стадион города Шамахы
16:30 – "Габала" – "Араз-Нахчыван"
Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Намиг Гусейнов, Акбер Ахмедов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Камран Алиев
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Намиг Алиев
Стадион города Габала