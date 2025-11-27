Дядя Мусы Гурбанлы - о племяннике: "Он с детства не отличался особым талантом"

Интересное заявление сделал Муса Гурбанов - брат главного тренера азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбана Гурбанова.

Как сообщает İdman.Biz, в интервью сайту futbolinfo.az он заявил, что его племянник и тезка, Муса Гурбанлы, не блещет особым талантом.

"Он еще в начале пути. Знаете, одно дело - врожденный талант, другое - это достичь высокого уровня упорным трудом, как я или Гурбан. Муса с детства не отличался особым талантом. Но он был настолько увлечен футболом, что...

Муса, можно сказать, полдня проводил на тренировках. Он и сейчас такой. У него с детства не доставало силы и скорости. Но его игровой интеллект и футбольные знания хороши. Верю, что блистательный период его карьеры еще впереди", - отметил М.Гурбанов.

