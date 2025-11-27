"Сабаил" расстался с главным тренером команды

ФК "Сабаил", выступающий в Первой лиге Азербайджана, расстался с главным тренером Эльвином Мамедовым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба, решение было принято после заседания Совета директоров.

В собрании принимали участие как члены руководства, так и тренерский штаб. В ходе встречи были проанализированы результаты команды с начала сезона.

На заседании был заслушан отчет главного тренера Эльвина Мамедова. По итогам собрания, согласно пожеланию самого специалиста, контракт между клубом, главным тренером и его помощниками был расторгнут по взаимному согласию. Совет директоров выразил благодарность тренерскому штабу за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что сегодня "Сабаил" в матче IX тура Первой лиги на своем поле уступил "Джебраилу" со счетом 0:2. "Моряки", набрав 23 очка, отстают от лидирующего клуба "Шафа" на 5 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.

İdman.Biz