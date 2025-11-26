Вопрос компенсации Азера Гашимова с "Карван-Евлах" вновь на повестке дня

Футбольный клуб "Карван-Евлах" после расставания с Азером Гашимовым уже приступил к тренировкам под руководством нового наставника, однако ситуация вокруг бывшего главного тренера остается напряженной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, клуб пока не делал официальных заявлений в социальных сетях, но команда уже работает с новым главным тренером Физули Мамедовым.

Тем временем Азер Гашимов, покинувший свой пост, требует от руководства компенсацию, подчеркивая, что его контракт действует до конца сезона. Специалист заявил, что не намерен идти на уступки по финансовым обязательствам клуба.

Отмечается, что бывший наставник следует примеру экс-тренера "Нефтчи" Самира Абасова, который после ухода также настаивал на выполнении условий контракта и продолжает получать зарплату до завершения сезона. Гашимов был назначен главным тренером "Карван-Евлаха" минувшим летом.

İdman.Biz