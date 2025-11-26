Эффект Неаполя и наследия Марадоны: нюансы поражения "Карабаха" – ОБЗОР İDMAN.BIZ + ВИДЕО

"Карабах" показал боевой настрой в Неаполе, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы отобрать очки у одного из лидеров Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, в матче против "Наполи" исход противостояния во многом решили обидные срезки своих же игроков, которые трансформировались в голы – 0:2.

Агдамцы потерпели второе поражение в Лиге чемпионов, после которого борьба за сохранение места среди потенциальных участников плей-офф существенно осложнилась.

Выезд в Неаполь навевал атмосферу футбольной романтики. Ведь символом города является Диего Марадона, чье наследие вышло далеко за рамки самой игры и спорта вообще. Его имя носит стадион, он стал связующим звеном между поколениями болельщиков, а влияние аргентинца на жизнь рядовых граждан очень тонко передал режиссер Паоло Соррентино в фильме "Рука Бога". В этом смысле для любой команды приезд в Неаполь является не рядовым событием, тем более когда речь идет о Лиге чемпионов.

Поэтому еще до игры "Карабах" находился под определенным психологическим прессом, ведь чемпиону Азербайджана предстояло играть с клубом, который свято чтит наследие Марадоны. Более того, матч пришелся на годовщину смерти аргентинца, что естественным образом наложило отпечаток на фон встречи. Об этом говорил еще до игры главный тренер хозяев Антонио Конте, выразивший намерение посвятить победу Диего в этот особенный день.

Если абстрагироваться от атмосферы матча, то агдамцы показали достаточно качественный футбол. Они с первых же минут дали понять, что намерены действовать в своем стиле и не подстраиваться под соперника. Правда, дела в атаке не клеились, а моменты создавались с большим трудом, но это и понятно, учитывая крепкую оборону, которой славятся итальянские команды. Но и "Наполи" столкнулся с солидно организованной защитой гостей и долгое время не мог трансформировать активность в реальные моменты.

Здорово действовал и голкипер Матеуш Кохальски, который в одном из эпизодов отбил мощный удар Нереса, нанесенный в падении через себя, а уже после перерыва отбил пенальти в исполнении Расмуса Хейлунна. После матча Конте назвал сейвы польского вратаря "невероятными".

Сложно сказать, как бы события на поле развивались дальше, если бы в нокаут не угодил Кевин Медина, принявший удар мячом в лицо. Вынужденная замена нарушила сыгранность защитников, чем неаполитанцы и воспользовались. На первый план вышел Скотт Мактоминей, который успел на добивании после того, как Кохальски парировал срезку Бахлула Мустафазаде. А уже через семь минут удар шотландца, прерываемый Марко Янковичем, превратился в автогол черногорца.

Итоговое поражение 0:2 вызывает чувство некоторой обиды, однако класс таких клубов, как "Наполи", и заключается в реализации тактических нюансов и эпизодов, напрямую влияющих на ход матча. Об этом говорил и Гурбан Гурбанов, признавший, что после замены Медины и перестройки обороны его подопечные на 8–10 минут потеряли нити игры.

"Поначалу мы действовали по одной системе, но после вынужденной замены на какое-то время нарушилось взаимопонимание, да и соперник перешел на игру в четыре защитника. Тогда и решился исход встречи. Голы мы пропустили, конечно, простые. За такое футболистам претензии не предъявишь", – резюмировал наставник "Карабаха".

После неполного V тура Лиги чемпионов агдамцы идут на 16-м месте, набрав cемь очков и по лучшей разнице мячей опережают "Наполи". Следующую встречу еврокубка "скакуны" проведут 10 декабря, когда примут амстердамский "Аякс".