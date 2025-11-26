Глава МИД Азербайджана посетил матч "Наполи" – "Карабах" в Неаполе - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и сопровождающая его делегация в рамках официального визита в Италию посетили Неаполь, где наблюдали за матчем V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу "Наполи" – "Карабах".
Как передает İdman.Biz, об этом гласит публикация в аккаунте Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
"Это стал поводом для гордости, демонстрирующим сильные позиции Азербайджана в европейском футболе и поддержку наших национальных чемпионов на международной арене", – говорится в публикации.
On the sidelines of the official visit to Italy, Foreign Minister of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov and the accompanying delegation had an opportunity to attend the UEFA Champions League match between Qarabağ and Napoli in Naples.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 26, 2025
A proud moment showcasing Azerbaijan’s strong… pic.twitter.com/e4sJI6KTeQ
Отметим, что встреча "Наполи" – "Карабах" завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.