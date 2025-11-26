Джейхун Султанов: "Любого местного тренера, в случае неудачи с “Нефтчи”, ожидает сильнейший удар по имиджу" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

События, происходящие в бакинском "Нефтчи", мало кого могут оставить равнодушными. Постоянная тренерская чехарда, как и следовало ожидать, ни к чему хорошему не привела. Вот и сейчас, по итогам XII тура чемпионата страны руководство команды, чашу терпения которого переполнило поражение от "Имишли" (2:3), решило расстаться с Самиром Аббасовым.

İdman.Biz решил поговорить на эту тему с известным футбольным специалистом, одно время занимавшим пост спортивного директора клуба Джейхуном Султановым.

- Как человек, имевший непосредственное отношение к клубу "Нефтчи", как вы считаете, кто должен возглавить команду после Самира Аббасова?

- Вы правильно заметили - имевший отношение. То есть это было в прошлом. Вот если бы я сейчас имел отношение к "Нефтчи", то мог бы ответить на этот вопрос. Но так как наши пути с клубом уже давно разошлись, мое мнение будет, как минимум, субъективным и никому не интересным.

- И все же… Ведь любое мнение субъективно уже само по себе.

- Хорошо, раз вы так настаиваете, то я назову имя: я бы хотел, чтобы "Нефтчи" возглавил Гвардиола (смеется).

- Вы можете быть субъективны, но давайте будем и реалистами.

- Вот видите - я же говорю, что мое мнение, так же как и мнение любого другого футбольного специалиста, будет неинтересным, если мы не имеем отношения к нынешнему руководству клуба. Мы можем говорить что угодно, предлагать кого угодно, но решать все равно руководству "нефтяников".

- Ходят разговоры, что на место отправленного в отставку Самира Аббасова пригласят иностранного тренера, даже называют конкретное имя. Как вы считаете, правильно ли это, когда такую народную команду будет возглавлять иностранец?

- Дело в том, что иностранцу возглавить такую, пусть и народную, но очень проблемную команду будет гораздо легче. Иностранец, даже если у него ничего не получится, в лучшем случае уйдет сам, в худшем - уйдет, забрав положенную ему неустойку. О том, что его уволили, в Европе будут говорить максимум пару дней - при всем уважении к "Нефтчи" этот клуб не находится в центре европейского футбольного внимания, даже как, скажем, сегодня "Карабах".

Однако если клуб возглавит, а затем будет уволен отечественный специалист, то это уже конец - везде и всегда будут говорить о том, что "Нефтчи" его уволил, что он не справился с работой, иными словами, не смог вынести груз ответственности. И это будет сильнейшим ударом по имиджу этого тренера.

- Иными словами, его тренерский вес и имя девальвируются?

- Я бы так не сказал - он останется таким же сильным тренером, ведь его знания у него никто не отнимет. Скорее пострадает его тренерская репутация. Ведь большинство наших тренеров работает в Азербайджане, и найти работу на таком же уровне ему станет гораздо труднее. Поэтому любому местному тренеру, даже получившему персональное приглашение на работу в "Нефтчи", нужно сто раз подумать, прежде чем соглашаться на него: готов ли он, сможет ли показать свой профессионализм во всей красе, справится ли с этим грузом, не будет ли раздавлен им?..

- Вы считаете, что теперь Самиру Аббасову будет труднее найти работу?

- Несомненно. Ведь первый раз он ушел из "Нефтчи", сделав клуб чемпионом. А теперь - при совсем других обстоятельствах.

- Раз вы не назвали кандидата, может, назову я? Например, Ариф Асадов, также некогда сделавший клуб чемпионом. Он ведь тоже может возглавить этот клуб. Может, у него получится войти в одну и ту же реку дважды?

- Да, Асадов, конечно, тоже весьма достойная кандидатура, чтобы возглавить "Нефтчи". Но снова возникает тот же вопрос - сможет ли он потащить этот груз, справится ли с ним? Ведь иначе его ожидает то, о чем я говорил выше - сильнейший удар по имиджу.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz