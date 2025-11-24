Эльнур Мамедли: "У "Сумгайыта" есть своя стратегия на ближайшие два года и мы ничего менять не собираемся" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

После поражения "Нефтчи" в XII туре футбольного чемпионата страны от "Имишли", участились слухи о скором увольнении главного тренера "нефтяников" Самира Аббасова и даже о его возвращение в "Сумгайыт", откуда, напомним, он и перешел в стан столичного клуба прямо в середине прошлого сезона.

İdman.Biz попросил прокомментировать ситуацию председателя Наблюдательного совета ФК "Сумгайыт" Эльнура Мамедли.

"У нас много своих дел и просто нет времени следить за тем, что происходит в других клубах. Не знаю, как в "Нефтчи", но в "Сумгайыте" есть главный тренер, которому клуб полностью доверяет. И у "Сумгайыта" есть своя стратегия на ближайшие два года, менять которую мы не собираемся. Желаю "нефтяникам" поскорее решить свои проблемы, а Самиру Аббасову - удачи во всех его грядущих делах", – отметил Эльнур Мамедли.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz