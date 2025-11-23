Два дерби в очередной игровой день футбольных лиг Европы

Сегодня в ведущих европейских лигах и турецкой Суперлиге состоится ряд интересных поединков.

Как сообщает İdman.Biz, центральными событиями дня станут два дерби - лондонское между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" и миланское противостояние "Интера" и "Милана".

В Английской Премьер-лиге матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" начнется в 20:30 по бакинскому времени. Ранее, в 18:00, "Лидс Юнайтед" примет "Астон Виллу".

В Турецкой Суперлиге сегодня также запланированы несколько встреч: "Гезтепе" сыграет с "Коджаэлиспор", "Бешикташ" примет "Самсунспор", "Аланьяспор" встретится с "Касымпаша", а "Ризеспор" - с "Фенербахче".

В Испанской Ла Лиге пройдут несколько игр: "Овьедо" встретится с "Райо Вальекано" в 17:00, "Реал Бетис" примет "Жирону" в 19:15, а "Хетафе" сыграет с "Атлетико Мадрид" в 21:30. В полуночных матчах "Эльче" примет "Реал Мадрид", а "Эспаньол" - "Севилью".

В итальянской Серии А состоится шесть матчей. Особое внимание приковано к миланскому дерби "Интер" - "Милан", которое начнется в 23:45. Также сегодня сыграют "Верона" - "Парма", "Кремонезе" - "Рома", "Лацио" - "Лечче", "Торино" - "Комо" и "Сассуоло" - "Пиза".

В чемпионате Франции запланированы встречи "Осер" - "Лион", "Тулуза" - "Анже", "Брест" - "Метц", "Нант" - "Лорьян" и "Лилль" - "Париж".

В Германии пройдут два матча: "Лейпциг" сыграет с "Вердером", а "Санкт-Паули" примет "Унион Берлин".

