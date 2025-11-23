24 Ноября 2025
RU

Два дерби в очередной игровой день футбольных лиг Европы

Футбол
Новости
23 Ноября 2025 11:15
42
Два дерби в очередной игровой день футбольных лиг Европы

Сегодня в ведущих европейских лигах и турецкой Суперлиге состоится ряд интересных поединков.

Как сообщает İdman.Biz, центральными событиями дня станут два дерби - лондонское между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" и миланское противостояние "Интера" и "Милана".

В Английской Премьер-лиге матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" начнется в 20:30 по бакинскому времени. Ранее, в 18:00, "Лидс Юнайтед" примет "Астон Виллу".

В Турецкой Суперлиге сегодня также запланированы несколько встреч: "Гезтепе" сыграет с "Коджаэлиспор", "Бешикташ" примет "Самсунспор", "Аланьяспор" встретится с "Касымпаша", а "Ризеспор" - с "Фенербахче".

В Испанской Ла Лиге пройдут несколько игр: "Овьедо" встретится с "Райо Вальекано" в 17:00, "Реал Бетис" примет "Жирону" в 19:15, а "Хетафе" сыграет с "Атлетико Мадрид" в 21:30. В полуночных матчах "Эльче" примет "Реал Мадрид", а "Эспаньол" - "Севилью".

В итальянской Серии А состоится шесть матчей. Особое внимание приковано к миланскому дерби "Интер" - "Милан", которое начнется в 23:45. Также сегодня сыграют "Верона" - "Парма", "Кремонезе" - "Рома", "Лацио" - "Лечче", "Торино" - "Комо" и "Сассуоло" - "Пиза".

В чемпионате Франции запланированы встречи "Осер" - "Лион", "Тулуза" - "Анже", "Брест" - "Метц", "Нант" - "Лорьян" и "Лилль" - "Париж".

В Германии пройдут два матча: "Лейпциг" сыграет с "Вердером", а "Санкт-Паули" примет "Унион Берлин".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"
19:30
Мировой футбол

Гвардиола извинился за конфликт с оператором после поражения "Ман Сити" от "Ньюкасла"

Главный тренер признал, что его поведение было ошибкой, и назвал себя "эмоциональным человеком"

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО
19:12
Азербайджанский футбол

Юные футболисты "Нефтчи" прошли обучающий семинар - ФОТО

Игрокам и тренерам рассказали об игре, борьбе с договорными матчами, расизме и антидопинге

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"
18:39
Азербайджанский футбол

Юношеская лига УЕФА: названы арбитры матча "Карабах" - "Наполи"

Юношеский поединок в Италии доверен чешскому арбитру
Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"
18:29
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Если Самира Абасова отправят в отставку, кто придет?"

Опытный специалист считает, что столичному клубу не стоит торопиться с решением по главному тренеру

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"
18:10
Футбол

Экс-футболист сербской Серии А: "Карабах" способен удивить "Наполи"

Степан Томас выделил ключевых игроков азербайджанского чемпиона
Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"
17:55
Футбол

Джанни Де Бьязи: "Карабах" в этом сезоне особенно подготовился к Лиге чемпионов"

Бывший тренер сборной Азербайджана отмечает, что клуб усилил состав
Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”
17:40
Футбол

Антонио Конте: “Хотим посвятить победу над “Карабахом” Марадоне”

Наставник итальянского клуба поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с агдамским клубом

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место