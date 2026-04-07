7 Апреля 2026 11:22
Азербайджанские велогонщики стартуют на Туре Мерсина

Сборная Азербайджана по велоспорту примет участие в международной многодневной гонке Тур Мерсина в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, соревнования пройдут в городе Мерсин.

Турнир категории 2.2 по классификации Международного союза велосипедистов (UCI) соберет около 20 национальных сборных и международных клубных команд. Помимо хозяев из Турции, в гонке выступят представители Азербайджана, Китая, Великобритании и других стран.

Азербайджанскую делегацию представят шесть спортсменов: Муса Микаилзаде, Нофел Нуриев, Али Гурбанов, Шахин Эйвазов, Максим Тренделев и Турал Исрафилов. Возглавит команду главный тренер Владимир Бушанский.

Участники из разных континентов будут бороться за очки мирового рейтинга и призовые места на трассах Мерсина. Гонка станет важным этапом подготовки азербайджанских велогонщиков к ключевым стартам сезона.

