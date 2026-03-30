Азербайджанские велогонщики выступили на Кубке Казахстана - ФОТО

Сборная Азербайджана по шоссейному велоспорту приняла участие в многодневной гонке Кубка Казахстана, которая прошла с 25 по 29 марта в городе Кызылорда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, в составе команды выступили Нихад Худоев, Чингиз Исаев, Рагим Нагиев, Гасан Зейналов и Мурад Надиров.

Велогонщики соревновались под руководством старшего тренера Эльчина Гасимова. На протяжении пяти дней азербайджанские спортсмены боролись с представителями U23 и элитной категорий.

По итогам общей классификации лучшим результатом среди азербайджанских велогонщиков стало 35-е место Рагима Нагиева из 100 участников. Нихад Худоев завершил гонку на 40-й позиции.