Азербайджанские велогонщики выступили на Кубке Казахстана - ФОТО

30 Марта 2026 09:56
Азербайджанские велогонщики выступили на Кубке Казахстана

Сборная Азербайджана по шоссейному велоспорту приняла участие в многодневной гонке Кубка Казахстана, которая прошла с 25 по 29 марта в городе Кызылорда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велоспорта Азербайджана, в составе команды выступили Нихад Худоев, Чингиз Исаев, Рагим Нагиев, Гасан Зейналов и Мурад Надиров.

Велогонщики соревновались под руководством старшего тренера Эльчина Гасимова. На протяжении пяти дней азербайджанские спортсмены боролись с представителями U23 и элитной категорий.

По итогам общей классификации лучшим результатом среди азербайджанских велогонщиков стало 35-е место Рагима Нагиева из 100 участников. Нихад Худоев завершил гонку на 40-й позиции.

İdman.Biz
Новости по теме

Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту
24 Марта 10:15
Велосипедный спорт

Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту - ФОТО

Муса Микаилзаде, Рагим Нагиев и Абдуррахман Рафиев одержали победы в своих категориях

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам
15 Марта 15:59
Велосипедный спорт

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам - ФОТО

Около 70 спортсменов приняли участие в стартовой гонке на шоссе

Школьники Балакяна выиграли велогонку
12 Марта 16:29
Велосипедный спорт

Школьники Балакяна выиграли велогонку - ФОТО

Победители получили велосипеды от федерации
Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
9 Марта 17:11
Велосипедный спорт

Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Рустамзаде уже два года ездит везде на велосипеде

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"
3 Марта 15:52
Велосипедный спорт

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"

Олимпийский чемпион из Казахстана посетит международный велопробег в Азербайджане
Азербайджанские велогонщики приняли участие в соревнованиях в Анталье - ФОТО
8 Февраля 00:44
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики приняли участие в соревнованиях в Анталье - ФОТО

Лучший результат в составе национальной команды показал Муса Микаилзаде

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей