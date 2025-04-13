Кто прибавил, а кто потерял: рейтинг азербайджанских шахматисток по итогам ЧЕ

Женский чемпионат Европы по шахматам на Родосе завершился не только медальными итогами, но и заметными изменениями в рейтингах азербайджанских шахматисток, сообщает İdman.biz.

Напомним, что лучший результат среди представительниц Азербайджана продемонстрировала Гюльнар Мамедова, которая заняла десятое место и квалифицировалась на Кубок мира.

Тройка лучших по прибавке в рейтинге:



1. Нармин Абдинова (2165): +55,6 пункта (5,5 очков, 62-е место).

2. Сабина Ибрагимова (2199): +15,0 пункта (5 очков, 82-е место).

3. Тюркан Мамедъярова (2206): +9,8 и Гюльнар Мамедова (2342): +9,5 (Мамедъярова — 6,5 очков, 40-е место; Мамедова — 7,5 очков, 10-е место).

Тройка наибольших потерь в рейтинге:



1. Ульвия Фаталиева (2387): –13,1 пункта (7 очков, 24-е место).

2. Говхар Бейдуллаева (2400): –5,5 пункта (6,5 очков, 28-е место).

3. Аян Аллахвердиева (2266): –4,0 пункта (6 очков, 53-е место).

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