9 Марта 2026
Эберечи Эзе и Магнус Карлсен снялись в необычном рекламном ролике - ВИДЕО

9 Марта 2026 23:15
Эберечи Эзе и Магнус Карлсен снялись в необычном рекламном ролике - ВИДЕО

Игрок лондонского “Арсенала” Эберечи Эзе и 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен стали героями стильной рекламы новых бутс New Balance.

Как сообщает İdman.Biz, в кампании бренда полузащитник "Арсенала" и норвежский гроссмейстер разыграли шахматную партию, а сам ролик уже активно разошелся по спортивным и футбольным пабликам. Карлсен при этом остается одним из сильнейших шахматистов мира, что добавило рекламе еще больший резонанс.

Для Эзе эта история выглядит особенно органично. Еще в мае 2025 года англичанин выиграл любительский турнир PogChamps 6 на Chess.com, а в финале обыграл американского стримера Sapnap со счетом 2:0. Позже британские медиа писали, что хавбек, который к тому моменту уже стал игроком "Арсенала", запустил в Лондоне новую шахматную инициативу и продолжил активно продвигать игру среди детей.

Интересно, что увлечение Эзе шахматами давно вышло за рамки обычного хобби. Летом прошлого года он уже оказался в центре внимания после партии с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, а британские СМИ сообщали, что бизнесмен уступил футболисту. Так что появление Эзе в одном кадре с Карлсеном выглядит не просто красивым рекламным ходом, а вполне логичным продолжением его шахматной репутации вне поля.

