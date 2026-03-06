6 Марта 2026
Чемпион Азербайджана раскритиковал систему тай-брейка на Aeroflot Open

6 Марта 2026 13:28
Шахматист Магомед Мурадлы, занявший 10-е место на турнире Aeroflot Open в Москве, раскритиковал систему дополнительных коэффициентов, по которой распределялись места с 3-го по 16-е. 22-летний гроссмейстер назвал правило, учитывающее количество партий черными фигурами, абсурдным.

"Турнир в целом прошел для меня нормально. Это выступление можно назвать успешным с точки зрения роста рейтинга. Игры показали, что можно было добиться лучшего результата. В восьмом туре я не смог должным образом оценить свои шансы. Я мог получить преимущество для победы, но партия завершилась вничью. Это усложнило ситуацию", — сказал Мурадлы в беседе с Report.

Гроссмейстер также подробно объяснил свою претензию к регламенту: "Кроме того, на турнире действовало необычное правило. По дополнительным коэффициентам я разделил места с 3-го по 16-е и в итоге занял 10-ю строчку. Дополнительным коэффициентом было большое количество игр черными фигурами. Это абсурдный дополнительный коэффициент. Потому что это не зависит от игрока. Большое количество партий белыми — это как лотерея. Я оказался менее удачлив в дополнительных коэффициентах, поэтому опустился в нижнюю часть таблицы. Иначе я мог бы завершить турнир в первой пятерке или даже в тройке. Но могу сказать, что турнир был интересным. Я опробовал новый контроль времени. Надеюсь, что в следующих соревнованиях смогу показать лучшие результаты".

Отметим, что Мурадлы показал лучший результат среди азербайджанских шахматистов на турнире.

В прошлом месяце Мурадлы стал чемпионом Азербайджана, обыграв в финале Шахрияра Мамедьярова.

