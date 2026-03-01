1 Марта 2026
Айдын Сулейманлы "взлетел" в обновленном рейтинге ФИДЕ

Шахматы
Новости
1 Марта 2026
Молодой азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы значительно улучшил свои позиции в мировом рейтинге.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг шахматистов планеты по состоянию на 1 марта.

Согласно обновленным данным, значительного прогресса добился Айдын Сулейманлы, который прибавил 25 пунктов рейтинга, и теперь его показатель составляет 2653 балла, что позволило ему подняться с 99-го на 62-е место. Таким образом, шахматист улучшил свои позиции сразу на 37 строчек.

Что касается остальных азербайджанских шахматистов, то Шахрияр Мамедьяров с показателем 2713 пунктов опустился с 19-го на 27-е место. Теймур Раджабов располагается на 36-й строчке с 2689 баллами. Эльтадж Сафарли находится на 70-й позиции с 2648 очками, а Рауф Мамедов опустился на 85-е место с показателем 2636.

В женском рейтинге Ульвия Фаталиева поднялась на 26-е место с 2431 очком. Гюнай Мамедзаде опустилась на 67-ю позицию с 2374 баллами, Говхар Бейдуллаева занимает 84-е место с 2358 очками, а Ханым Баладжаева идет 93-й с 2350.

Отметим, что лидером мирового рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен с 2840 очками. Далее следуют представители США Хикару Накамура (2810) и Фабиано Каруана (2795).

В мировом женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань с 2596 очками. На втором месте находится Цзинэр Цзю (2578), третью позицию занимает Лэй Тинцзе (2566).

