Теймур Раджабов избежал исключения из рейтинга ФИДЕ

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов избежал исключения из рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Как передает İdman.Biz, сегодня ФИДЕ обнародовала новый рейтинг шахматистов планеты по состоянию на 1 марта, в котором Раджабов мог перейти в статус неактивного гроссмейстера, и его рейтинг не отображался бы в общем списке.

Это происходит в том случае, если шахматист не проводит в течение одного года ни одной рейтинговой партии. Именно в феврале 2026 года исполнился бы ровно год с тех пор, как Раджабов сыграл последнюю партию с классическим контролем времени. В феврале прошлого года он выступал в чемпионате Азербайджана.

Тем самым, недавно Раджабов, чтобы не терять статус активного игрока и чтобы его показатель отображался как в общем списке, так и в рейтинге Азербайджана, провел в Москве четыре классические партии с индийским шахматистом Раунаком Садхвани (2638). Все эти партии завершились вничью, и по их итогам Теймур потерял три пункта, после чего его ELO-показатель составляет 2689. Очевидно, что этот мини-матч в Москве был сыгран именно для того, чтобы сохранить статус активного игрока и чтобы рейтинг Раджабова учитывался в показателях нашей страны.

Впрочем, это не помогло Азербайджану сохранить прежние позиции в списке шахматных держав, в котором учитывается средний рейтинг десяти ведущих шахматистов. В результате Азербайджан в мартовском рейтинге с 2612 пунктами опустился с седьмого на 11-е место. Снижению способствовало понижение рейтингов Шахрияра Мамедъярова (2713), Рауфа Мамедова (2636) и Ниджата Абасова (2583). Прогресс Айдына Сулейманлы (2653) на 25 пунктов не спас положение.

Также отметим, что азербайджанский шахматист Васиф Дурарбейли в январе этого года был исключен из рейтинга, так как на протяжении года не провел ни одной официальной партии. Его переход в статус неактивного также негативно сказался на показателях Азербайджана. Если Дурарбейли проведет рейтинговую партию, то вернет себе статус активного шахматиста.