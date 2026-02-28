28 Февраля 2026
В Бразилии прошел шахматный турнир памяти Вугара Гашимова - ФОТО

28 Февраля 2026 03:12
В бразильском городе Рио-де-Жанейро состоялся шахматный турнир, посвященный памяти известного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соревнование было организовано по инициативе посольства Азербайджана в Бразилии при поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации шахмат Азербайджана.

Перед началом состязаний школьникам и гостям рассказали о жизни и спортивных достижениях Вугара Гашимова, отметив его выдающийся талант и вклад в развитие шахмат. В турнире приняли участие 16 учеников. По итогам напряженных партий первое место занял Жоао Энрике, вторым стал Лусиано Вейра, третьим - Майкон Аугусто.

Победителям были вручены поощрительные призы. В церемонии награждения приняли участие представитель Министерства образования штата Рио-де-Жанейро Диего Нуньес, директор школы Вандерсон Безерра, а также тренеры шахматной команды Эпик Полли да Коста и Мариана Рибейро Гранжа. Они поблагодарили азербайджанскую сторону за инициативу, подчеркнув, что подобные турниры способствуют укреплению дружеских отношений между странами и играют важную роль в воспитании подрастающего поколения.

