12 Марта 2026
Гроссмейстеру Теймуру Раджабову исполнилось 39 лет

12 Марта 2026 12:36
Сегодня день рождения азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Как сообщает İdman.Biz, один из самых известных представителей азербайджанских шахмат родился 12 марта 1987 года в Баку. Сегодня ему исполнилось 39 лет.

Раджабов получил звание гроссмейстера в 14-летнем возрасте. В 2003 году на турнире в Линаресе он победил действующего на тот момент чемпиона мира Гарри Каспарова и вошел в историю как самый молодой шахматист, обыгравший лидера мирового рейтинга.

Он также считается единственным шахматистом, сумевшим в течение одного года победить сразу трех чемпионов мира ФИДЕ - Гарри Каспарова, Вишванатана Ананда и Руслана Пономарева.

Одним из главных достижений в карьере Раджабова стала победа на Кубке мира в 2019 году. Кроме того, в составе сборной Азербайджана он трижды становился чемпионом Европы.

В настоящее время рейтинг ELO азербайджанского гроссмейстера составляет 2689, что позволяет ему занимать 35-е место среди действующих шахматистов мирового рейтинга.

