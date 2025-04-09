Мамедова против француженки в девятом туре чемпионата Европы

На чемпионате Европы по шахматам среди женщин на острове Родос (Греция) сегодня будут сыграны партии девятого тура

Как передает İdman.biz, Гюльнар Мамедова, идущая на десятом месте с 5,5 очка, встретится с Даиманте Даулите (Франция).

Азербайджанская шахматистка продолжает борьбу за призовые места и путевку на Кубок мира, которую получат лучшие десять игроков.

Говхар Бейдуллаева, имеющая на полбалла меньше, сыграет с Белославой Крастевой (Болгария).

Пары девятого тура:

Деиманте Корнетт-Даулите (Франция) - Гюльнар Мамедова

Говхар Бейдуллаева - Белослава Крастева (Болгария)

Екатерина Аталик (Турция) - Тюркан Мамедъярова

Жозефин Хейнеман (Германия) - Сабина Ибрагимова

Нармин Абдинова - Ольга Зимина (Италия)

Элизабет Хапала (Австрия) - Ульвия Фаталиева

Мартина Коренова (Чехия) - Аян Аллахвердиева

Лала Гусейнова - Габриэла Арутюнян (Армения)

Турнирное положение: 1. Теодора Инжач (Сербия) - 7 очков, 2. Ирина Булмага - 6,5, 10. Гюльнар Мамедова - 5,5.

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