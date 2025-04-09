Мамедова против француженки в девятом туре чемпионата Европы

На чемпионате Европы по шахматам среди женщин на острове Родос (Греция) сегодня будут сыграны партии девятого тура
Как передает İdman.biz, Гюльнар Мамедова, идущая на десятом месте с 5,5 очка, встретится с Даиманте Даулите (Франция).
Азербайджанская шахматистка продолжает борьбу за призовые места и путевку на Кубок мира, которую получат лучшие десять игроков.
Говхар Бейдуллаева, имеющая на полбалла меньше, сыграет с Белославой Крастевой (Болгария).
Пары девятого тура:
Деиманте Корнетт-Даулите (Франция) - Гюльнар Мамедова
Говхар Бейдуллаева - Белослава Крастева (Болгария)
Екатерина Аталик (Турция) - Тюркан Мамедъярова
Жозефин Хейнеман (Германия) - Сабина Ибрагимова
Нармин Абдинова - Ольга Зимина (Италия)
Элизабет Хапала (Австрия) - Ульвия Фаталиева
Мартина Коренова (Чехия) - Аян Аллахвердиева
Лала Гусейнова - Габриэла Арутюнян (Армения)
Турнирное положение: 1. Теодора Инжач (Сербия) - 7 очков, 2. Ирина Булмага - 6,5, 10. Гюльнар Мамедова - 5,5.
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