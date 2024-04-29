Ульвия Фаталиева выиграла чемпионат Европы - ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ!

На острове Родос сегодня завершается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.
Как сообщает İdman.biz, в заключительном десятом туре лидирующая Ульвия Фаталиева сыграла вничью с Нино Бациашвили (Грузия). Этот результат позволил азербайджанской шахматистке выиграть титул. Перед последним туром она опережает ближайших преследовательниц на одно очко и ей достаточно было сыграть вничью на финише. Ульвия, набравшая в 10 партиях 8,5 очка, вошла в историю как первая азербайджанская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы.
Среди потенциальных соискательниц наград есть и Гюнай Мамедзаде, имеющая в активе 7 очков. На полбалла меньше у Ханым Баладжаевой и Сабины Ибрагимовой.
Пары 10-го тура:
Нино Бациашвили (Грузия) - Ульвия Фаталиева 0,5:0,5
Наталья Букса (Украина) - Гюнай Мамедзаде
Ханым Баладжаева - Надя Тончева (Болгария)
Сабина Ибрагимова - Говхар Бейдуллаева
Гюльнар Мамедова - Аян Аллахвердиева
Анна-Мари Клек (Германия) - Нармин Абдинова
Сабина Рзалы - Сузанна Боросова (Словакия)
Нино Коркзадзе (Австрия) - Ляман Гаджиева
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