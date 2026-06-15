Шахрияр Мамедьяров претендует на победу в турнире в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров имеет хорошие шансы на победу в турнире Masters в рамках фестиваля UzChess Cup, который проходит в Ташкенте.

Как передает İdman.Biz, перед заключительным туром Мамедьяров набрал 4,5 очка и делит третье-четвертое места с россиянином Яном Непомнящим, опережая его по дополнительным показателям. От лидирующих узбекских шахматистов Шамсиддина Вахидова и Мухиддина Мадаминова азербайджанский гроссмейстер отстает на пол-очка.

Отметим, что в трех последних турах Мамедьяров провел удачный отрезок, одержав победы над греком Николаосом Теодору и узбеком Нодирбеком Якуббоевым, а также сыграв вничью с Шамсиддином Вахидовым. В заключительном туре азербайджанец встретится с Яном Непомнящим. Для победы в турнире Шахрияру необходимо выигрывать свою партию и рассчитывать на осечки лидеров.

Между тем второй по значимости турнир Challenge, который также проходит в рамках узбекского фестиваля, досрочно выиграл другой азербайджанский гроссмейстер — Магомед Мурадлы. После восьми туров он набрал 7 очков из 8 возможных.

Ближайшие преследователи отстают от азербайджанского шахматиста на 2,5 очка, что по шахматным меркам является очень солидным преимуществом и свидетельствует о доминировании лидера на протяжении всего турнира. На счету Мурадлы шесть побед и две ничьи.

Еще один представитель Азербайджана Эльтадж Сафарли, набравший 3 очка, занимает восьмое место среди десяти участников.