14 Июня 2026
RU

UzChess Cup: Мухаммед Мурадлы досрочно стал чемпионом

Шахматы
Новости
14 Июня 2026 22:02
18
UzChess Cup: Мухаммед Мурадлы досрочно стал чемпионом

Традиционный международный шахматный турнир UzChess Cup, проходящий в Узбекистане, близится к завершению.

Как сообщает İdman.Biz, накануне заключительного тура определился победитель соревнований в категории Challenge.

Чемпион Азербайджана Мухаммед Мурадлы, одержавший победы во всех семи сыгранных партиях, досрочно обеспечил себе первое место. В активе азербайджанского шахматиста 7 очков из 7 возможных.

В последнем туре Мурадлы встретится с представителем Узбекистана Жахонгиром Вахидовым. Однако независимо от исхода этой партии азербайджанский гроссмейстер сохранит лидерство и завершит турнир на первой строчке.

Таким образом, Мухаммед Мурадлы досрочно стал победителем UzChess Cup в категории Challenge, продемонстрировав безупречную игру на протяжении всего турнира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате мира в Италии
11:43
Шахматы

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате мира в Италии

Сборная отправилась на турнир под руководством Фарида Аббасова

Состоится пятый шахматный фестиваль Landau
12 Июня 10:36
Шахматы

Состоится пятый шахматный фестиваль Landau

Для участия в турнире необходимо иметь идентификационный код ФИДЕ
Ниджат Мамедов: "На Кубке мира по шахматам конкуренция будет достаточно высокой"
11 Июня 14:52
Шахматы

Ниджат Мамедов: "На Кубке мира по шахматам конкуренция будет достаточно высокой"

Главный тренер юношеской и молодежной сборных по шахматам поделился ожиданиями от турнира

ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России
11 Июня 11:50
Шахматы

ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Решение принято из-за неисполнения вердикта Спортивного арбитражного суда
Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира
10 Июня 17:23
Шахматы

Восемь азербайджанских шахматистов выступят на Кубке мира

Турнир среди юных шахматистов пройдет в Батуми

Шахрияр Мамедьяров стартовал с победы на UzChess Cup
8 Июня 11:11
Шахматы

Шахрияр Мамедьяров стартовал с победы на UzChess Cup

Азербайджанский гроссмейстер обыграл индийского шахматиста в первом туре

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов