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ФИДЕ запускает новый Кубок мира

Шахматы
Новости
3 Января 2024 19:31
ФИДЕ запускает новый Кубок мира

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в начале года объявила о проведении нового турнира.

Как сообщает İdman.biz, речь идет о первом Кубке мира ФИДЕ среди юных шахматистов. Он пройдет с 22 июня по 3 июля 2024 года в Батуми.

Турнир пройдёт в трёх возрастных группах – до 8, до 10 и до 12 лет среди юношей и девушек. В каждом зачете выступят 48 игроков. Соревнования пройдут в два этапа, начиная с семираундовой швейцарской системы, когда шахматисты будут разбиты на две группы по 24 участника в каждой. Затем игроки, находящиеся на одном и том же месте в каждой группе, сразятся друг с другом на выбывание.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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